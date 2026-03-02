天文台今年首發黃色暴雨警告 預料猛烈陣風吹襲香港
撰文：倪清江
出版：更新：
【天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／石湖風／月食／驚蟄／打小人】天文台預料冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日）初時橫過廣東沿岸地區，稍後驟雨漸轉頻密，局部地區有雷暴，冷鋒前沿可能發展為強對流如俗稱「石湖風」的颮線天氣系統。
天文台晚上7時半發出雷暴警告，預料香港有幾陣狂風雷暴，其後再發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺，並於7時50分發出今年首個黃色暴雨警告信號。
【19:55】天文台：預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【19:50】天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。
【19:30】天文台： 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【19:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【18:30】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時開始影響本港，市民請提高警惕。
+9
【16:45】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區可能在未來兩三小時移近珠江口一帶，市民請留意天氣變化。
+14
天氣｜今早潮濕有霧 稍後有幾陣驟雨及或有雷暴 日間最高25度多圖｜東涌見瀑布雲淹沒高山 霧銷香江見雲海 天文台料明早有霧冷鋒周一稍後至周二初時橫過香港 一夜跌8度 天文台料或有雷暴天文台料一道冷鋒下周二元宵橫過本港 風勢增強或有雷暴和石湖風石湖風是什麼？天文台料若條件配合 下周或現可致狂風暴雨石湖風天文台料初春波譎雲詭 周六或落今年首場顯著降雨 下周或現颮線天氣過山車｜下周初最高26度 元宵後降溫 驚蟄打小人後低見17度