天文台今年首發黃色暴雨警告　預料猛烈陣風吹襲香港

【天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／石湖風／月食／驚蟄／打小人】天文台預料冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日）初時橫過廣東沿岸地區，稍後驟雨漸轉頻密，局部地區有雷暴，冷鋒前沿可能發展為強對流如俗稱「石湖風」的颮線天氣系統。



天文台晚上7時半發出雷暴警告，預料香港有幾陣狂風雷暴，其後再發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺，並於7時50分發出今年首個黃色暴雨警告信號。



天文台雷達圖顯示，3月2日晚上19:54，雷雨區已覆蓋新界及九龍。（天文台圖片）

【19:55】天文台：預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【19:50】天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台雷達圖顯示，3月2日晚上7時半，雷雨區已覆蓋珠江口及香港西部。（天文台圖片）

【19:30】天文台： 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【19:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【18:30】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時開始影響本港，市民請提高警惕。

天文台雷達圖顯示，3月2日傍晚6時半，與冷鋒相關的雷雨區正逐漸南下，已到了深圳。（天文台圖片）

3月2日下午初段，港島逐漸有微雨，外出午膳市民都不忘帶傘。（倪清江攝）

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，料3月3日元宵節起持續較為清涼，市區氣溫最低16、17度。（天文台圖片）

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

天文台雷達圖顯示，3月2日下午4時42分時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸南下。雷達圖顯示，雷雨區有雨量超過100毫米區域（紅色），為強對流區域。

【16:45】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區可能在未來兩三小時移近珠江口一帶，市民請留意天氣變化。

3月2日中午過後開始下微雨，在灣仔修頓球場，有一班學生在雨中打籃球。（倪清江攝）