天氣．最新｜天文台再發黃色暴雨警告 料廣泛地區可能受大雨影響
【明天的天氣／天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／石湖風／月食／驚蟄／打小人】3月3日正月十五元宵節，天文台晚上約11時發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正影響該區，未來一兩小時香港「廣泛地區」可能受大雨影響，其後在11時25分再度發出黃色暴雨警告信號。
▼3月3日天氣情況▼
【23:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，是今年第二次，也是連續兩晚發出，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。
【23:10】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【22:50】天文台：位於珠江口一帶的雷雨區正影響該區，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。
【22:05】天文台發出雷暴警告，有效時間至3月4日凌晨1時正，預料香港有局部地區雷暴。
▼3月2日天氣情況▼
▼3月2日霧鎖香江▼
【22:20】雷暴警告有效時間延長至3月3日凌晨0時30分，預料香港有雷暴。
【22:15】天文台：一道冷鋒正橫過廣東沿岸，與其相關的東北季候風會逐漸影響本港。預料本港明日天氣轉涼，氣溫逐步下降至明晚最低約16度。
【22:15】天文台取消黃色暴雨警告信號。晚上的驟雨為部分地區帶來約30毫米雨量。
【21:55】至晚上9時半，降雨主要在大嶼山南部，暫錄得10至40毫米，港島及九龍錄得5至10毫米，新界雨量不多。
【21:00】雷暴警告有效時間延長至晚上11時正，預料香港有狂風雷暴。
【19:55】天文台：預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【19:50】天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。
【19:30】天文台： 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【19:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【18:30】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時開始影響本港，市民請提高警惕。
【16:45】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區可能在未來兩三小時移近珠江口一帶，市民請留意天氣變化。