放工注意｜天文台：珠江口以西雷雨區　未來兩三小時或移近珠江口

【天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／石湖風／月食／驚蟄／打小人】天文台預料冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日）初時橫過廣東沿岸地區，稍後驟雨漸轉頻密，局部地區有雷暴，冷鋒前沿可能發展為強對流如俗稱「石湖風」的颮線天氣系統。



天文台在下午4時45分發出特別天氣提示，指現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區，可能在未來兩三小時移近珠江口一帶，提醒市民請留意天氣變化。



雷達圖顯示，雷雨區有雨量超過100毫米區域（紅色），為強對流區域。



天文台雷達圖顯示，3月2日下午4時42分時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸南下。

3月2日下午初段，港島逐漸有微雨，外出午膳市民都不忘帶傘。（倪清江攝）

3月2日下午初段，港島逐漸有微雨，外出午膳市民都不忘帶傘。（倪清江攝）

+ 9

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，料3月3日元宵節起持續較為清涼，市區氣溫最低16、17度。（天文台圖片）

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

【16:45】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區可能在未來兩三小時移近珠江口一帶，市民請留意天氣變化。

+ 14

3月2日中午過後開始下微雨，在灣仔修頓球場，有一班學生在雨中打籃球。（倪清江攝）