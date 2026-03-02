放工注意｜天文台：雷雨區漸靠近 未來一兩小時可能開始影響本港
撰文：倪清江
【天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／石湖風／月食／驚蟄／打小人】天文台預料冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日）初時橫過廣東沿岸地區，稍後驟雨漸轉頻密，局部地區有雷暴，冷鋒前沿可能發展為強對流如俗稱「石湖風」的颮線天氣系統。
天文台在下午4時45分發出特別天氣提示，指現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區，可能在未來兩三小時移近珠江口一帶。到6時30分更新指，雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時開始影響本港，提醒市民請提高警惕。
雷達圖顯示，雷雨區有雨量超過100毫米區域（紅色），為強對流區域。
【18:30】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時開始影響本港，市民請提高警惕。
【16:45】天文台：現時位於珠江口以西與冷鋒相關的雷雨區可能在未來兩三小時移近珠江口一帶，市民請留意天氣變化。
