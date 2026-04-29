最新天氣消息｜天文台凌晨一度發出黃色暴雨警告信號2小時

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今日（4月29日）凌晨1時45分曾發出黃色暴雨警告信號，至3時45分取消。在此前的0時45分，天文台曾發出特別天氣提示，提位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來兩三小時本港雨勢有時較大及有幾陣狂風雷暴，其後再改為短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。



▼4月29日天氣情況▼

天文台4月29日凌晨01:00雷達圖顯示，位於珠江口以西的強雷雨區更加逼近本港。（天文台圖片）

【06:30】天文台：雷暴警告有效時間終止。

【04:15】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午6時30分。

【03:46】天文台：雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【03:46】天文台：今早九龍及大嶼山部份地區的雨量超過20毫米。

【03:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【02:25】天文台：預料本港在短期內可能受冰雹影響。

【02:25】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【01:45】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【01:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【01:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午4時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴，以及高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【01:20】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【01:00】天文台：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴，市民請提高警惕。

【00:45】天文台：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來兩三小時本港雨勢有時較大及有幾陣狂風雷暴，市民請提高警惕。

天文台4月29日凌晨00:42雷達圖顯示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，逼近本港。（天文台圖片）

天文台4月29日凌晨0時0分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，有明顯降溫，五一黃金周期間有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台4月29日凌晨0時0分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，有明顯降溫，五一黃金周期間有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台4月29日凌晨0時0分更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

【00:45】天文台表示，預料高空擾動會在今日繼續影響廣東，該區有大驟雨及狂風雷暴。此外，一道低壓槽昨晚在華南北部發展為一道冷鋒，預料會在今日稍後橫過華南沿岸，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東氣溫稍為下降。

天文台預測本港今日多雲，間中有驟雨，有幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。早上氣溫約25度，日間最高氣溫約27度。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，氣溫下降至午夜市區最低約21度，新界再低一兩度。展望星期四（4月30日）驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部份時間天色明朗，星期五（5月1日）早上氣溫仍然較低。

4月28日下午3時許，港鐵欣澳站雨勢頗大。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，港鐵欣澳站雨勢頗大。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，迪士尼樂園下起微雨。（倪清江攝）

4月28日下午3時許，迪士尼樂園下起微雨。（倪清江攝）

明天的天氣：市區一夜跌7度 打鼓嶺早上降至17度

九天天氣預報顯示，本港今日（4月29日)多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；吹南風4級，高地間中5級，後轉北風4至5級；氣溫稍後下降，市區早上氣溫約25度，日間最高氣溫約27度，在轉吹北風後氣溫下降，至午夜市區最低約21度，新界再低一兩度。

天文台料明日（30日）早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。早上7時，天文台總部料降至20度，較周三日間最高27度，一夜跌7度。

自動分區天氣預報顯示，其他多區降至19度，將軍澳、上水、流浮山和石崗降至18度，而打鼓嶺則為17度。隨着高空擾動遠離，廣東沿岸地區驟雨減少。

自動分區天氣預報顯示，4月30日早上7時各區多數降至20度以下，新界再低兩三度，北區打鼓嶺降至17度。（天文台圖片）

周五勞動節大致多雲 日間部份時間天色明朗

天文台料隨後一兩日部份時間天色明朗，周五（5月1日）勞動節早上氣溫仍然較低，吹東至東北風4至5級，市區氣溫介乎22至26度，大致多雲，日間部份時間天色明朗。

到周六（2日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，氣溫回升至介乎24至28度。

下周日有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

九天天氣預報顯示，下周日（5月3日)吹南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎24至28度；下周一（4日）轉吹東北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎23至28度；下周二（5日）內地五一黃金周最後一日，料吹東至東南風4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎24至28度。

天文台料下周三及四（6日及7日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼

