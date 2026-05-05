立夏天氣｜今日稍涼最高23度　間中有驟雨　初時局部地區有雷暴

今日（5月5日） 為二十四節氣的「立夏」，天文台指出，東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣。同時，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港地區今日多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。天氣稍涼，氣溫介乎21至23度，稍後驟雨逐漸減少；吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（6日）早上仍然較涼，天色較為明朗。星期四（7日）氣溫回升，接近周末天氣漸轉不穩定。



圖為截至5月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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周中驟雨減少 接近周末天氣漸轉不穩

天文台指出，東北季候風會在今日繼續為廣東帶來稍涼的天氣。同時，受高空擾動影響，該區有驟雨。

隨著高空擾動遠離及東北季候風緩和，未來一兩日華南沿岸驟雨減少，氣溫逐步回升。預料一道低壓槽會在接近周末為華南帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月5日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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周五局部地區有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）至下周三（13日）期間，僅下周日（10日）及下周一（11日）未顯示有雨。

其中，明日初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎23至27度。周四（7日）料有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎24至28度。

周五（8日）及周六（9日）均有幾陣驟雨，其中周五局部地區有狂風雷暴。周五料介乎24至30度，周六稍降至23至27度。下周日及下周一同短暫時間有陽光，最低均23度，最高分別27及28度。