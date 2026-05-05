立夏天氣｜今日稍涼最高23度 間中有驟雨 初時局部地區有雷暴
撰文：蕭通
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今日（5月5日） 為二十四節氣的「立夏」，天文台指出，東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣。同時，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港地區今日多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。天氣稍涼，氣溫介乎21至23度，稍後驟雨逐漸減少；吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。
天文台展望，明日（6日）早上仍然較涼，天色較為明朗。星期四（7日）氣溫回升，接近周末天氣漸轉不穩定。
▼3月4日 市區清涼有雨▼
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周中驟雨減少 接近周末天氣漸轉不穩
天文台指出，東北季候風會在今日繼續為廣東帶來稍涼的天氣。同時，受高空擾動影響，該區有驟雨。
隨著高空擾動遠離及東北季候風緩和，未來一兩日華南沿岸驟雨減少，氣溫逐步回升。預料一道低壓槽會在接近周末為華南帶來不穩定天氣。
▼天文台九天天氣預報▼
▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼
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周五局部地區有狂風雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）至下周三（13日）期間，僅下周日（10日）及下周一（11日）未顯示有雨。
其中，明日初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎23至27度。周四（7日）料有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎24至28度。
周五（8日）及周六（9日）均有幾陣驟雨，其中周五局部地區有狂風雷暴。周五料介乎24至30度，周六稍降至23至27度。下周日及下周一同短暫時間有陽光，最低均23度，最高分別27及28度。
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