天氣｜天文台特別天氣提示：預料未來兩三小時部份地區雨勢較大

天文台今早（19日）8時發出特別天氣提示稱，位於香港以南海域的雨區正逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大，提醒市民請留意天氣變化。



天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴，日間最高約28度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。漸轉吹和緩南風。天文台展望，未來一兩日天氣仍然不穩定。星期五（22日）及周末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。



圖為截至5月19日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【08：00】天文台特別天氣提示：位於香港以南海域的雨區正逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

【06：30】天文台特別天氣提示：本港以南海域持續有雨區發展並移近沿岸地區，市民請留意天氣變化。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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未來一兩日有驟雨及雷暴

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代。而受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近周末至下周初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。

▼3月7日 天色良好▼



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周六起連日炎熱 至下周二均達32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）及周四（21日）的二十四節氣「小滿」均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低均25度，最高分別29及28度。其中，周四初時驟雨較多。周五（22日）仍大致多雲，早上有幾陣驟雨，氣溫在26至31度之間。

圖為天文台截至5月19日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（23日）至下周二（26日）均部份時間有陽光，日間炎熱，同介乎27至32度。其中，周六早上局部地區有驟雨。下周三（27日）則大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間有陽光，料介乎26至31度。