炎熱天氣｜天文台錄31.7度今年最熱　明料最高33度酷熱警告或首發

【香港天文台九天天氣預報/ 明天的天氣/ 天文台/ HKO】今日（25日）佛誕翌日公眾假期難道是「佛都有火」？天文台指，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣，截至下午一時三十分，天文台錄得最高氣溫31.7度，是今年以來最高紀錄。天文台預料，未來兩三日大致天晴，日間酷熱，明日（26日）起一連四日至周五（29日），市區最高氣溫料或達33度，或需發出今年首個酷熱天氣警告。



2026年5月25日天文台錄得最高溫31.7度，創下最熱紀錄；圖為今年農曆年除夕，有市民赤膊上身躺在草地上享受日光浴。(資料圖片/倪清江攝)

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。根據九天天氣預測，明日起一連四日市區氣溫將高達33度，大致天晴，日間酷熱，上水和打鼓嶺周二及周三更或高見35度。

▼天文台九天天氣預報▼



根據最新天文台九天天氣預報，明日（26日）起一連四日至周五（29日），市區最高氣溫料或達33度，或需發出今年首個酷熱天氣警告。

低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸 有驟雨及雷暴

天文台預料，一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴，而一股偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

2026年5月25日天文台錄得最高溫31.7度，創下最熱紀錄；圖為今年農曆年除夕，有市民赤膊上身躺在草地上享受日光浴。(資料圖片/倪清江攝)