天文台料周五極端酷熱　新界兩區37度「熱爆」　勢破今日高溫紀錄

【天文台／HKO／明日的天氣／酷熱天氣／颱風／薔薇／路徑圖／日本旅遊／沖繩】酷熱天氣警告現正生效，天文台總部今日（27日）曾錄得最高氣溫33.7度，創今年以來的最高紀錄。不過根據天文台九天天氣預報，周五（29日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高35度，勢破今日的高溫紀錄，而自動分區天氣預報顯示，當日下午2時本港各區達到最高溫，其中上水及打鼓嶺高達37度，新界其他區域如沙田、大埔及西貢等，也將有36度。



此外，熱帶氣旋薔薇將橫過菲律賓以東並逐漸增強，雖然對香港不造成威脅，但根據天文台路徑圖顯示，薔薇下周一（6月1日）達到強颱風級別，並逼近日本沖繩那霸島，即將前往當地旅遊的市民需注意人身安全。



天文台總部今日（27日）曾錄得最高氣溫33.7度，創今年以來的最高紀錄。(梁鵬威攝)

酷熱天氣警告現正生效。(梁鵬威攝)

天文台總部今日最高錄33.7度破今年紀錄

高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，酷熱天氣警告現正生效，天文台總部今日（27日）曾錄得最高氣溫33.7度，創今年以來的最高紀錄。截至今午4時50分，天文台總部錄得高溫32.8度，相對濕度66%，京士柏紫外線指數為2，強度屬於低，預測晚上大致天晴。

明日的天氣︰市區最高34度 新界再高兩三度

根據天文台九天天氣預報，明早（28日）市區最氣溫29度至34度，相對濕度60%至85%，大致天晴，日間酷熱，新界再高兩三度，吹南至西南風3至4級。

根據天文台九天天氣預報，周五（29日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高35度，勢破今日的高溫紀錄。(梁鵬威攝)

天文台自動分區天氣預報顯示，5月29日下午2時上水及打鼓嶺高達37度。（天文台網頁截圖）

周五日間極端酷熱 市區最高氣溫35度

本周五（29日）市區氣溫28度至35度，相對濕度60%至95%，部份時間有陽光，日間極端酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，吹西至西南風2至3級。

天文台自動分區天氣預報顯示，周五下午2時本港各區達到最高溫，當中上水及打鼓嶺高達37度，新界其他地區包括沙田、大埔及西貢等則有36度，而天文台總部也有35度，相信勢破今日刷新的高溫紀錄。

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天文台5月27日下午4時當更新的九天天氣預報，預料5月29日稍後時間天氣開始轉壞，隨後數日都有驟雨。（天文台網頁截圖）

周五低壓槽靠近本港 驟雨及狂風雷暴急降溫

隨着一道低壓槽靠近華南沿岸，周五稍後及周六有驟雨及狂風雷暴，一股偏東氣流周末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。本周六（30日）市區氣溫27度至30度，相對濕度75%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，吹微風2級，漸轉東風4級。

下周日（31日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東風4級，離岸間中5級。

天文台5月27日下午4時當更新的九天天氣預報，預料5月29日市區最高錄得35度。（天文台網頁截圖）

天文台5月27日下午4時當更新的九天天氣預報，預料由5月29日起，每日最高濕度維持90%或95%。（天文台網頁截圖）

受廣闊低壓槽影響 下周初局部地區有驟雨

一道廣闊低壓槽下周初至中期，為南海中部帶來不穩定天氣。下周一（6月1日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹東至東南風3級；下周二（2日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹南風3級；兩日同樣部份時間有陽光，局部地區有驟雨。

下周三（3日）市區氣溫28度至32度，相對濕度70%至95%，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹南風3至4級。

天文台5月25日下午錄得市區32度。在炮台山街頭，有過馬路行人用手提風扇仔降溫。（資料圖片／鄧倩螢攝）

天文台5月25日下午錄得市區32度。在炮台山街頭，有過馬路行人用手提風扇仔降溫。（資料圖片／鄧倩螢攝）

下周四及下周五有幾陣驟雨 市區最高32度

下周四（4日）市區氣溫28度至32度，相對濕度75%至95%，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹南至西南風3至4級。

下周五（5日）市區氣溫28度至32度，相對濕度75%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，吹南至西南風3至4級。

熱帶低氣壓薔薇今午4時集結在雅蒲島西北約60公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里。（天文台圖片）

天文台5月27日下午2時預計，熱帶氣旋薔薇5月31日下午2時增強至強颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時175公里。（天文台網頁截圖）

天文台5月27日下午2時預計，熱帶氣旋薔薇6月1日下午2時維持強颱風級別逼近日本沖繩那霸島。（天文台網頁截圖）

熱帶氣旋薔薇6月1日強颱風逼近沖繩那霸島

此外，踏入颱風活躍季節，天文台表示熱帶低氣壓薔薇今午4時集結在雅蒲島西北約60公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，將橫過菲律賓以東並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。

根據熱帶氣旋路徑圖顯示，薔薇下周日（31日）下午2時將增強至強颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時175公里，雖然翌日（1日）下午2時輕微減弱10公里，但維持強颱風級別逼近日本沖繩那霸島，即將前往當地旅遊的市民需注意人身安全。