天文台總部34.4度創最熱「芒種」　低壓槽壓境料下周一雨勢頗大

【熱帶低氣壓／天文台／HKO／芒種／打風／明天的天氣／酷熱天氣／颱風／米克拉】今日（5日）是二十四節氣「芒種」，廣東沿岸風勢微弱，天文台中午後在尖沙咀總部錄得34.4度，打破2000年最熱「芒種」紀錄（34.2度），為1884年以來最高氣溫「芒種」。



不過一道廣闊低壓槽會在明日（6日)至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，會帶來大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解，氣溫回落，下周日至三（7至10日）天氣尤差，下周一（8日)雨勢有時頗大。



6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在火炭，下午近2時烈日當空如火炙。(彭紹殷攝）

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在火炭，下午近2時烈日當空如火炙。(彭紹殷攝）

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在火炭，下午近2時烈日當空如火炙。(彭紹殷攝）

熱帶低氣壓未來一兩日移向日本以南海域

天文台表示，在正午12時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在高雄之東北偏東約70公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過台灣南部，在未來一兩日移向日本以南海域。預測移動路徑圖顯示，該熱帶低氣壓將在琉球與華東之間的東海，向東北移動，下周日（7日）早段掠過日本九州鹿兒島市，並增強為熱帶風暴，再向東北移向東京近岸一帶，下周一（8日）早上減弱為溫帶氣旋。

當該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，料將命名為「米克拉」（Mekkhala），由泰國提供名稱，意思為「雷電天使」。

熱帶低氣壓6月5日上午11時集結在香港以東約690公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。（天文台圖片）

天文台發出雷暴警告 預料新界局部地區有雷暴

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，同時高溫觸發的驟雨及雷暴正影響該區。今日為「芒種」，天文台尖沙咀總部下午約1時半，錄得34.4度，比2000年「芒種」錄得的最高溫34.2度為高，今日成為最高溫的「芒種」。

6月5日截至下午1時20分各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得34.4度，成1884年有紀錄以來最高溫「芒種」。(天文台圖片)

天文台上午11時50分發出雷暴警告，有效時間延長至下午4時半，預料新界局部地區有雷暴，下午部分時間有陽光，極端酷熱，局部地區有驟雨及狂風雷暴；稍後大致多雲，驟雨增多，吹和緩西至西南風。

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在火炭，下午近2時烈日當空如火炙。(彭紹殷攝）

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在沙田馬場，下午近2時烈日當空，十分炎熱。(彭紹殷攝）

明天的天氣：有幾陣驟雨 早晚驟雨較多及有雷暴

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在明日（6日）至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下周中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報，明日吹西至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，早晚驟雨較多及有雷暴，氣溫稍回落至介乎27至32度。

天文台6月5日上午11時半更新九天天氣預報，料6月6日起有較多驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台料周日部分地區雨勢較大 下周一雨勢有時頗大

天文台料下周日（7日)起，至少連續四日天氣甚差。下周日吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度；下周一（8日)吹西南風4級，離岸間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫最高29度。

下周二初時部分地區雨勢較大 周四日間部分時間天色明朗

下周二（9日）吹西南風3至4級，漸轉東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大；到下周三（10日）轉吹東至東北風3至4級，多雲，間中有驟雨，市區氣溫為未來九日最低，介乎25至28度。

到下周四（11日）吹東風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫回升最高29度。

天文台6月5日上午11時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）

下周五起一連三日有幾陣驟雨及局部地區有雷暴

受到股偏東氣流影響，天文台料下周五（12日）至之後周日（14日)天氣又轉差，周五吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎26至30度；下周六（13日）吹南至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；其後周日（14日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫與周六相若，介乎27至31度。

天文台6月5日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片

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