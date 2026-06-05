放工注意｜天文台發可能落雹提示　未來一兩小時部分地區雨勢頗大

【熱帶低氣壓／天文台／HKO／芒種／打風／明天的天氣／酷熱天氣／颱風／米克拉】今日（5日）是二十四節氣「芒種」，天文台下午5時15分發出特別天氣提示，預料本港在短期內可能受冰雹影響；半小時再發出提示，指未來一兩小時部分地區雨勢頗大。



今日廣東沿岸風勢微弱，天文台下午3時半錄得34.6度，打破今年入夏氣溫紀錄，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。今日同時打破2000年最熱「芒種」紀錄（34.2度），為1884年有紀錄以來最高氣溫「芒種」。天文台上午11時50分發出雷暴警告，有效時間延至傍晚6時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。



6月5日下午17:42的雷達圖顯示，雷雨區已覆蓋葵青區，另有一個也由珠江口向東移近本港。（天文台圖片）

【17:45】天文台指高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大，市民請提高警惕。

6月5日下午17:18的雷達圖顯示，一個雷雨帶正由珠江口向東移近本地。（天文台圖片）

【17:15】天文台發出特別天氣提示：預料本港在短期內可能受冰雹影響。

【17:15】雷暴警告有效時間至今日下午6時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。

【11:50】天文台發出雷暴警告。

6月5日截至下午3時30分各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得34.6度，再推高今年氣溫紀錄。(天文台圖片)

下午3時半，天文台尖沙咀總部錄得34.6度，再創今年新高。上水及元朗公園最熱，升至36.9度，大隴也錄得36.8度；濕地公園、石崗、打鼓嶺、大埔、大美督及西貢都錄得36度或以上。

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在火炭，下午近2時烈日當空如火炙。(彭紹殷攝）

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在沙田馬場，下午近2時烈日當空，十分炎熱。(彭紹殷攝）

明天的天氣：有幾陣驟雨 早晚驟雨較多及有雷暴

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在明日（6日）至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下周中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報，明日吹西至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，早晚驟雨較多及有雷暴，氣溫稍回落至介乎27至32度。

天文台6月5日上午11時半更新九天天氣預報，料6月6日起有較多驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台料周日部分地區雨勢較大 下周一雨勢有時頗大

天文台料下周日（7日)起，至少連續四日天氣甚差。下周日吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度；下周一（8日)吹西南風4級，離岸間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫最高29度。

下周二初時部分地區雨勢較大 周四日間部分時間天色明朗

下周二（9日）吹西南風3至4級，漸轉東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大；到下周三（10日）轉吹東至東北風3至4級，多雲，間中有驟雨，市區氣溫為未來九日最低，介乎25至28度。

到下周四（11日）吹東風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫回升最高29度。

天文台6月5日上午11時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）

下周五起一連三日有幾陣驟雨及局部地區有雷暴

受到股偏東氣流影響，天文台料下周五（12日）至之後周日（14日)天氣又轉差，周五吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎26至30度；下周六（13日）吹南至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；其後周日（14日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫與周六相若，介乎27至31度。

天文台6月5日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

