最新天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號 本港廣泛地區受大雨影響
【天文台／HKO／暴雨警告／黃雨／紅雨】一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及強烈狂風雷暴，天文台上午10時發出黃色暴雨警告，同時預料有強陣風吹襲香港，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風、長洲錄得每小時約80公里的陣風。直至上午11時半，黃雨警告取消。
天文台於下午6時再發出特別天氣提示，指珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來兩三小時影響本港。至15分鐘後，天文台再發提示，指未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民提高警覺。晚上6時45分，天文台發出黃色暴雨警告信號。
【18:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。
【18:15】天文台：未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民提高警覺。
【18:00】天文台：珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來兩三小時影響本港。
【16:30】天文台：受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。下周一及周二（8及9日）雨勢有時頗大。
【15:30】雷暴警告有效時間終止。
【14:05】珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。
【13:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午15:30。
【11:30】天文台上午11時30分取消黃色暴雨警告。
【10:15】在上午10時10分左右，長洲錄得每小時約80公里的陣風。
【10:00】特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時50分左右，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風。
【10:00】黃色暴雨警告生效。
【09:20】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。
【09:10】天文台指，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。另外，天文台預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。
【09:10】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午12:30。
【07:20】天文台：位於廣東西部沿岸的強雷區正逐漸東移，同時珠江口一帶亦有雷雨發展，市民留意留天氣變化。
6月6日 (六）：初時雨勢有時頗大。
6月7日 (日）：部分地區雨勢較大。
6月8日 (一）：雨勢有時頗大。
6月9日 (二)：初時部分地區雨勢較大。
明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 部分地區雨勢較大
天文台預測今日（6日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市區氣溫介乎27至32度，吹輕微至和緩南至西南風。
明日（7日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度。