最新天氣｜珠江口一帶有雨區發展　未來一兩小時港部份地區雨勢大

【天文台／HKO／暴雨警告／黃雨／紅雨】一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及強烈狂風雷暴，天文台上午10時發出黃色暴雨警告，同時預料有強陣風吹襲香港，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風、長洲錄得每小時約80公里的陣風。直至上午11時半，黃雨警告取消。



天文台6月6日凌晨5時54分的天氣雷達圖像顯示，本港附近未有雷雨區，但廣東內陸則有強雷雨帶。（天文台圖片）

【14:05】珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【11:30】天文台上午11時30分取消黃色暴雨警告。

【10:15】在上午10時10分左右，長洲錄得每小時約80公里的陣風。

【10:00】特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時50分左右，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風。

【10:00】黃色暴雨警告生效。

【09:20】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【09:10】天文台指，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。

另外，天文台預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

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6月6日 (六）：初時雨勢有時頗大。

6月7日 (日）：部分地區雨勢較大。

6月8日 (一）：雨勢有時頗大。

6月9日 (二)：初時部分地區雨勢較大。



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明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 部分地區雨勢較大

天文台預測今日（6日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市區氣溫介乎27至32度，吹輕微至和緩南至西南風。

明日（7日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度。

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料未來數較多驟雨及連場雷暴。（天文台圖片）

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）