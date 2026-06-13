最新｜天文台下午2時15分發出黃色暴雨警告　今日第二次

撰文：韋景全
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【天文台／HKO／暴雨警告信號／黃雨】天文台指西南季候風會在今日（13日）逐漸影響廣東沿岸，天文台中午12時45分再發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，到1時半再發出預警，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，預料強陣風吹襲，提醒市民提高警覺，其後在下午2時15分發出黃色暴雨警告，為今日第二個黃雨。

天文台今日凌晨5時發出黃色暴雨警告信號，至8時45分取消。天文台指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。明日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。

天文台預測今起7日持續有大雨及雷暴

6月13日 (六)：間中有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。
6月14日 (日)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
6月15日 (一)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
6月16日 (二)：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。
6月17日 (三)：間中有驟雨及雷暴。
6月18日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。
6月19日端午節(五)：初時局部地區有雷暴。

天文台6月13日下午14:48的雷達圖顯示，一條雷雨帶移至港島及九龍東和將軍澳。（天文台圖片）

【14:15】天文台再次發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【13:35】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【13:30】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【13:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

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【12:52】香港政府拯溺員總工會表示，沙田源禾路沙田賽馬會游泳池一個跳台，今早6時41分疑被雷劈中，蓋膠飛開、石屎跳台崩爛。當時有少量泳客剛剛下水，池面突然一下閃電及震耳雷響聲，嚇得所有人都呆了。工會再次呼籲泳客，一旦天文台發出雷暴警告，泳客應立即遠離泳池。

事發時天文台發出的雷暴警告正生效，沙田所在的新界東在今日早上6時至7時前，共錄得30次雲對地閃電。

沙田賽馬會游泳池跳台疑遭雷劈爛　工會：事發時少量泳客剛剛下水
天文台6月13日下午13:36的雷達圖顯示，珠江口雷雨區已逼近至新界西以西海域。（天文台圖片）
天文台6月13日中午12:12的雷達圖顯示，有一道雷雨區從珠海由西向東移動。（天文台圖片）

【12:45】天文台：位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

天文台6月13日截至中午12:30的錄得的各區累積雨量，大嶼山北及荃灣葵青一帶、以及西貢東部超過70毫米。（天文台圖片）

【12:00】受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。明日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。

天文台指，有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，籌辦或進行戶外活動時應注意雷雨和狂風可能帶來的影響。

【11:00】雷暴警告終止。

天文台6月13日早上10:06的雷達圖顯示，雷雨區已向東移離本港。（天文台圖片）

【08:45】黃雨警告取消。

【07:10】荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。天文台建議，市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

天文台6月13日清晨6時的雷達圖顯示，雷雨區繼續由珠江口向東移，已覆蓋本港大部分地區。（天文台圖片）

【06:30】雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有幾陣雷暴。

【06:12】今日截至清晨5時45分的雨量圖顯示，將軍澳雨量累積達10毫米，西貢部分地區超過30毫米，而大嶼山西部錄得10毫米雨量。

天氣｜天文台料今日間中有驟雨及雷暴　下周日及一有狂風雷暴
天文台6月13日截至清晨5時45分的雨量圖顯示，將軍澳雨量累積達10毫米，西貢部分地區超過30毫米，而大嶼山西部錄得10毫米雨量。（天文台圖片）
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天文台6月13日凌晨5時12分的雷達圖顯示，雷雨區繼續由珠江口向東移，已覆蓋大嶼山。（天文台圖片）

【05:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【04:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台6月13日凌晨4時42分的雷達圖顯示，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並逐漸向東靠近本港。（天文台圖片）

【04:15】天文台：西南季候風會在今日逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日及星期一（14及15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

【03:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時正，預料香港有幾陣雷暴。

【03:30】天文台發出特別天氣提示，指出珠江口一帶持續有雷雨區發展，並逐漸靠近，可能在未來一、兩小時影響本港，提醒市民留意天氣變化。

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測即日至6月19日端午節天氣不穩，持續有雷暴，雨勢有時頗大。（天文台圖片）

天文台表示，一道低壓槽會在今明（13及14日）兩日逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多。預料該低壓槽會在下周初至中期在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊。同時，受活躍西南季候風及高空擾動影響，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。隨着位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於下周後期向西伸展，接近周末廣東驟雨減少，天色好轉。

天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）
天文台6月13日凌晨4時20分更新九天天氣預報，預測未來八日相對濕度最高95%，6月21日夏至降至85%。（天文台圖片）

▼6月6日　雷雨區帶來連環閃電▼

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天文台料形成「梅雨槽」　下周日至二狂風雷暴雨勢較大

天文台科學主任(李崇灝　陳玉葆　楊逸朗　林沁宜)周四（11日）在天氣隨筆專欄發表題為《梅雨槽，龍舟水？》文章，解釋未來一周多大雨因由。文章指出，逐漸增強的西南季候風會在周五（12日）稍後靠近華南沿岸，當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」。在梅雨槽的影響下，大氣變得不穩定；而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。

2008年6月7日的（左上）上午8時地面天氣圖；（右上）當日香港雨量分佈。2025年5月29日的（左下）上午8時地面天氣圖；（右下）當日香港雨量分佈。（天文台圖片）

梅雨槽周末靠近華南沿岸令天氣不穩　持續多久視乎位置及發展

隨着梅雨槽在周末期間（13至14日）逐漸靠近華南沿岸，本港天氣會變得不穩定。然而，梅雨槽引致的不穩定天氣會持續多長時間，依然取決於梅雨槽的位置及發展。

文章指，根據最新的電腦模式預測，梅雨槽會在下周初至中期於華南地區至南海北部徘徊。如果梅雨槽於沿岸停滯不動，本港的大雨天氣會持續較長時間；假如梅雨槽短暫移至沿岸以南海域，大雨影響的區域則會稍為南移至南海北部，影響本港的驟雨或會短暫停歇，直至梅雨槽及其相關雨區再度靠近。

電腦模式對於驟雨影響廣東的持續時間尚有分歧。（天文台圖片）
特別天氣提示｜天文台︰周六早晚驟雨較多　隨後兩日大雨狂風雷暴龍舟水提早報到　天文台料周六驟雨漸增多及有雷暴　端午節漸轉晴黑雨再臨？天文台料形成「梅雨槽」　下周日至二狂風雷暴雨勢較大天文台料下周日及周一部分地區雨勢較大　端午節多雲有幾陣驟雨
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