最新天氣消息｜天文台：強雷雨區會在未來兩三小時影響珠江口一帶

息【天文台／HKO／紅雨／停課消息／暴雨警告】一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，天文台今日( 26日）一度發出紅色暴雨警告。天文台下午4時45分再發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，提醒市民請留意天氣變化。



▼6月26日 天氣消息▼

天文台6月26日下午16:42的雷達圖顯示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移。（天文台圖片）

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【16:45】天文台：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶。市民請留意天氣變化。

天文台6月26日下午4時半更新九天天氣預報，預測兩個周末都有驟雨及雷暴，之間五日部分時間有陽光，日間炎熱至酷熱。（天文台圖片）

【14:52】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午5時正，預料香港有局部地區雷暴。

【14:45】天文台表示，在過去一兩小時，本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而新界及大嶼山部分地區更錄得約70毫米。

【13:45】九巴公布，因天氣有所改善，「九巴遊香港」路線HK1將於下午2時起恢復服務。

天文台6月26日中午13:18的雷達圖顯示，雷雨區已移離香港東面，中午暴雨暫結束。（天文台圖片）

6月26日截至下午13:00的各區雨量圖顯示，有幾個地區累積雨量超過40亳米或以上。(天文台圖片)

【14:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:20】天文台改發黃色暴雨警告信號。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

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天文台6月26日中午12:12的雷達圖顯示，雷雨區已覆蓋港九及新界西部，天文台逐改發紅色暴雨警告。（天文台圖片）

【12:20】九巴公布，受惡劣天氣影響，「九巴遊香港」路線HK1暫停服務。

【12:15】教育局：由於紅色暴雨警告信號現正生效，下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。如果天文台於下午5時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【12:15】天文台改發紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

6月26日截至上午11:45的各區一小時雨量圖顯示，大嶼山及石崗一帶雨量超過10毫米。(天文台圖片)

【12:10】天文台發出特別天氣提示，指強雷雨區正影響本港並有所發展，預告會在下午12時15分改發紅色暴雨警告信號。市民請保持警惕。

【12:07】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在正午12時左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風，預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【12:03】天文台：強雷雨區正影響本港並有所發展，正密切評估是否需要改發紅色暴雨警告信號。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

天文台6月26日早上11:42的雷達圖顯示，雷雨區已覆蓋大半個大嶼山，正移向港島及新界西部。（天文台圖片）

【12:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【12:00】雷暴警告，有效時間延長至今日下午2時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【11:50】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【11:55】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【10:55】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台6月26日早上10:24的雷達圖顯示，一個雷雨區正由澳門及以南水域，西向向東逼近本港。（天文台圖片）

【10:40】天文台發出特別天氣提示，指位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料短期內本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。

【10:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午12時30分，預料大嶼山、香港南部水域及島嶼有局部地區狂風雷暴。

【02:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:00】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台6月26日凌晨02:00的雷達圖顯示，一個雷雨區正由西向東橫過本港南面。（天文台圖片）

天文台6月26日凌晨2時05分更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

【00:45】天文台指覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋周四逐漸減弱，而與低壓槽相關的驟雨及雷暴亦影響華南，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，早上短暫時間有陽光。市區氣溫介乎28至32度。吹和緩西南風。

▼6月25日 天氣消息▼

天文台6月25日晚上21:48雷達圖顯示，強雷雨帶南部已到本港北部一帶。（天文台圖片）

短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 (26-06-2026 10:55)

【23:15】天文台指本港今日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨及雷暴，九龍及新界局部地區錄得超過20毫米雨量。

【21:40】天文台：強雷雨帶正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【18:30】天文台：一道強雷雨帶正逐漸移近珠江口地區，並預料會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。

天文台6月25日傍晚6晚半雷達圖顯示，一道強雷雨帶正由西向東逼近珠江口一帶。（天文台圖片）

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介90%至95%。(天文台圖片)

▼5月14日下午尖沙咀落大雨▼



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▼6月5日 雷雨區帶來連環閃電▼

