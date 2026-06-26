最新天氣消息｜天文台：雷雨區靠近　短期內廣泛地區可能大雨

【天文台／HKO／雷暴／暴雨警告】天文台今日( 26日）早上10時20分發出雷暴警告，預料大嶼山、香港南部水域及島嶼有局部地區狂風雷暴，再於20分鐘後發出特別天氣提示，指位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料短期內本港部分地區雨勢較大，其後再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。



天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，日間短暫時間有陽光及炎熱，吹輕微至和緩西南風。



▼6月26日 天氣消息▼

天文台6月26日早上10:24的雷達圖顯示，一個雷雨區正由澳門及以南水域，西向向東逼近本港。（天文台圖片）

【10:55】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【10:40】天文台發出特別天氣提示，指位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料短期內本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。

【10:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午12時30分，預料大嶼山、香港南部水域及島嶼有局部地區狂風雷暴。

【02:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:00】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台6月26日凌晨02:00的雷達圖顯示，一個雷雨區正由西向東橫過本港南面。（天文台圖片）

天文台6月26日凌晨2時05分更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

【00:45】天文台指覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋周四逐漸減弱，而與低壓槽相關的驟雨及雷暴亦影響華南，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，早上短暫時間有陽光。市區氣溫介乎28至32度。吹和緩西南風。

▼6月25日 天氣消息▼

天文台6月25日晚上21:48雷達圖顯示，強雷雨帶南部已到本港北部一帶。（天文台圖片）

短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 (26-06-2026 10:55)

【23:15】天文台指本港今日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨及雷暴，九龍及新界局部地區錄得超過20毫米雨量。

【21:40】天文台：強雷雨帶正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【18:30】天文台：一道強雷雨帶正逐漸移近珠江口地區，並預料會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。

天文台6月25日傍晚6晚半雷達圖顯示，一道強雷雨帶正由西向東逼近珠江口一帶。（天文台圖片）

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介90%至95%。(天文台圖片)

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