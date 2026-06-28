最新天氣｜雷雨區殺到　天文台：未來一兩小時本港廣泛地區或大雨

撰文：韋景全
出版：更新：

【天文台／HKO／暴雨警告】一道低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，天文台表示，該低壓槽會在今日（28日）繼續於華南沿岸至南海北部徘徊，預測本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台在早上10時35分發特別天氣提示指，未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台較早前指，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，提醒市民留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要注意天氣變化。

天文台6月28日10時36分雷達圖像，顯示新界、九龍上空有大範圍雨區。（天文台圖片）

▼6月28日　天氣消息▼

【10:45】天文台指，雷暴警告有效時間延長至今日下午1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【10:35】天文台發特別天氣提示指，未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:35】天文台指，雷暴警告有效時間延長至上午11時30分，預料大嶼山、新界有幾陣狂風雷暴。

【08:35】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時。

【08:25】天文台發出特別天氣提示指，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。天文台提醒市民留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要注意天氣變化。

▼6月27日　天氣消息▼

+10
天文台6月27日下午4時半更新九天天氣預報，料28日仍有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)
天文台料周日有驟雨及雷暴　7.1熱爆33度　有電腦預測下周末打風
天文台6月27日09:06的雷達圖顯示，在香港南面水域的一道強雷雨帶，未有影響本港。（天文台圖片）

【09:00】天文台取消雷暴警告。

+2
天文台6月27日07:48的雷達圖顯示，一道強雷雨帶在香港南面水域移動。（天文台圖片）

【07:30】本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料今早本港部分地區雨勢較大。市民外出時請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。

【06:40】天文台：預料強陣風吹襲大嶼山、香港東部水域、香港島及九龍，提醒市民如果身處室外，要盡快到安全地方躲避。

【06:20】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲大嶼山、香港島及九龍，呼籲市民如果身處室外，要盡快到安全地方躲避。

【05:10】天文台發出特別天氣提示，指本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來兩、三小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民外出時留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。

天文台6月27日上午8時50分更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)
天文台料周六周日有驟雨及幾陣雷暴　7月1日市區最高33度天氣：珠江口一帶有雨區發展　預料今日天氣不穩部分地區雨勢較大低壓槽｜天文台預測周五起一連4日有驟雨及雷暴　7.1日間酷熱33度最新天氣消息｜天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響天文台料周末有驟雨及雷暴　南海會否有熱帶氣旋生成仍待觀察
天氣
香港天文台
雷暴