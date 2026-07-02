打風消息｜天文台：一號風球至少維持至明日中午12時

【天文台／HKO／明天的天氣／打風／颱風／一號戒備信號】位於南海中部的熱帶低氣壓周三（1日）晚上進入本港800公里範圍內，天文台今早（2日）7時40分發出一號戒備信號。天文台指，一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日（3日）改發3號風球。



▼7月2日天氣消息▼

【16:45】天文台指今日日間該熱帶低氣壓的組織仍較為鬆散，大致採取偏西路徑移向海南島以南海域，與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

【13:45】天文台預料該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

天文台指，本港今日部分高地間中吹強風，而隨著該熱帶氣旋在明日靠近華南沿岸，預料本港離岸及高地風勢會有所增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨會較多。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。

【11:45】天文台指，進入本港800公里範圍的熱帶低氣壓今早維持較弱強度，衛星雲圖顯示對流主要集中在南側，而零散驟雨正影響廣東沿岸及鄰近海域。預料該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

【07:45】天文台指按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

天文台隨著該熱帶氣旋靠近華南沿岸，預料本港明日風勢會逐漸增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨增多，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。

【07:40】天文台發出一號戒備信號。

【05:00】按照現時預測，位於南海中部的熱帶低氣壓將會有所增強。天文台會在上午7時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在今明兩日（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。

南海熱帶低氣壓7月2日凌晨5時集結在香港以南約650公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

【02:00】南海熱帶低氣壓集結在香港以南約680公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。

澳門地球物理氣象局7月2日凌晨2時的熱帶氣預測移動徑圖顯示，南海的熱帶低氣壓近中心最大風速為時速55公里。(澳門地球物理氣象局圖片)

【00:00】天文台：在周三晚11時，南海熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約430公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。預料今明兩日華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台7月2日凌晨00;00更新九天天氣預報，料7月3日及4日受到熱帶氣旋影響，天氣甚差，有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片）

▼7月1日天氣消息▼

7月1日天氣預測

7月3日 (五)｜有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。

7月4日 (六)｜有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

7月5日 (日)｜間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

7月6日 (一)｜有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

7月7日 (二)｜間中有驟雨及幾陣狂風雷暴



【23:00】澳門地球物理氣象局發出一號風球，預料將在周四（2日）上午維持；在周五（3日)凌晨至上午改發3號風球的可能性為「中等」。

【21:00】天文台更新特別天氣提示：

位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，天文台會在星期四（7月2日）早上發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在星期四及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。

受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。

位於南海中南部的熱帶低氣壓，7月1日晚上8時集結在香港之東南偏南約810公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

天文台7月1日晚上8時對南海熱帶氣旋的預測位置和強度。(天文台圖片）

【18:10】珠海市氣象局發出「全市白色颱風預警」，料48小時內將受到颱風影響。