超強颱風巴威下沉氣流熱浪攻港　天文台料周五六34度　一區38度

【天文台／ HKO／明天的天氣／打風／超強颱風巴威／極端酷熱】天文台今日（5日）指出，受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，預測周一及周二（6至7日)二十四節氣「小暑」，會有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，到周三（8日）初時天氣仍較差。



位於西北太平洋的超強颱風巴威（Bavi）會在本周後期移向台灣以東海域，風雖遠，但本港一樣會受到影響，天文台料其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，預測本港由周四（8日）起升溫，周五及周六（10日及11日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高34度，下周日（12日）最高仍料達33度；新區地區高兩三度，自動分區天氣預報料上水周五升至36度、周六下午更達38度。



明天的天氣：幾陣驟雨及狂風雷暴 部分地區驟雨較多

天文台今日表示，活躍偏南氣流會在明日（6日）繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣；受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本周中期該區仍有驟雨及雷暴。

九天天氣預報顯示，明日（6日）吹南風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多，日間部分時間天色明朗，市區氣溫介乎27至31度。

周二至周三初時有驟雨及雷暴 部分地區雨勢較大

天文台預測周二（7日）「小暑」不熱，氣溫介乎27至30度，吹南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。到周三（8日）天色逐漸好轉，吹南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。

內地中央氣象台7月5日下午更新熱帶氣旋巴威預測移動路徑圖，料本周以超強颱風級別直撲台灣以東海域。（中央氣象台圖片）

巴威周五下午移至琉球群島南部石垣島以南海域 維持超強颱風別

熱帶氣旋美莎克（Maysak）今日上午由強烈熱帶風暴減弱為熱帶風暴，下午2時集結在香港以西約610公里，中心附近最高持續風速每小時85公里，天文台料會在今明兩日移入內陸並逐漸消散。

不過由於西北太平洋關島附近的熱帶氣旋巴威（Bavi）則維持超強颱風級，內地中央氣象台表示，巴威下午2時集結在關島塞班東南335公里，最大風力為17級以上、風速每秒62米或每小時223公里，以時速15至20公里向西北偏北方向移動。

中央氣象台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，巴威周五（10日）下午2時移至琉球群島南部石垣島以南海域，屆時仍屬超強颱風級別，最大風力稍降至16級。

天文台7月5日上午11時半更新九天天氣預報，料前三日天氣甚差，其7月9日起日間酷熱。（天文台圖片）

天文台7月5日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至34度。（天文台圖片）

受熱帶氣旋巴威外圍下沉氣流影響，天文台自動分區天氣預報顯示，7月10日星期五下午酷熱，料天文右尖沙咀總部升至33度，新界東多區35度，而上水升至36度。 (天文台圖片)

受熱帶氣旋巴威外圍下沉氣流影響，天文台自動分區天氣預報顯示，7月11日星期五下午2時酷熱，料天文右尖沙咀總部升至34度，新界東多區36度，而北區打鼓嶺升至37度、上水升至36度。 (天文台圖片)