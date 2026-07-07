最新天氣｜天文台：料強雷雨區未來一兩小時影響本港　強陣風吹襲

【天文台／HKO／黃雨／紅雨】活躍偏南氣流正為廣東帶來驟雨及雷暴。天文台周二（7日）清晨5時半及晚上7時40分，先後發出黃色暴雨警告。天文台今日（8日）凌晨3時40分再發特別天氣提示稱，位於香港以南水域的強雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港，市民請留意天氣變化。此外，天文台提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午3時45分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。



天文台又稱，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。



▼7月8日 天氣消息▼

圖為天文台7月8日凌晨3時46分的雷達圖。天文台提示，位於香港以南水域的強雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。（天文台圖片）

【03:40】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午3時45分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【03:40】天文台：位於香港以南水域的強雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港，市民請留意天氣變化。

【03:25】天文台：雷暴警告發出，有效時間至上午5時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【02:00】天文台：雷暴警告有效時間終止。

【00:50】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午2時正，預料新界東部、香港南部水域及島嶼有局部地區狂風雷暴。

【00:02】天文台：雖然暴雨警告已經取消，但一個強雷雨區會在未來一兩小時為本港部分地區帶來大驟雨。請市民繼續留意天文台的最新天氣消息，並警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【00:00】天文台：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

▼7月7日 天氣消息▼

天文台7月7日晚上20:30雷達圖顯示，一道雨帶正覆蓋港島及將軍澳。 （天文台圖片）

【22:35】天文台取消黃色暴雨警告信號。天文台提醒市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【21:40】雷暴警告有效時間延長至今日下午11時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【19:40】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【19:10】天文台；未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【19:05】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午7時正左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

【19:05】雷暴警告有效時間延長至今晚10時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【17:45】天文台：與活躍偏南氣流及高空擾動相關的驟雨及雷暴正持續影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大。市民請留意天氣變化。

天文台7月7日下午17:42雷達圖顯示，一道雨帶正由西南向東北橫過香港。 （天文台圖片）

天文台7月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，本周後期酷熱數日，下周起又天色轉差。（天文台圖片）

【17:45】雷暴警告有效時間延長至今晚8時15分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【16:15】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午6時15分。

【16:15】天文台：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今晚及明日（7月7日至8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民明日出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台預測，本港今日（7月7日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。（陳永武攝）

【13:20】雷暴警告取消。

【13:15】新界北部水浸特別報告取消。

【12:20】天文台：預料強陣風吹襲大嶼山、新界西部。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:55】黃色暴雨警告信號取消。

【11:00】天文台：預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:00】雷暴警告有效時間延長至下午2時30分。

【09:00】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【09:00】雷暴警告有效時間延長至上午11時半。

【08:07】新界北部水浸特別報告發出。

【08:05】天文台局部地區大雨提示：元朗區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

【07:50】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午7時45分左右，青洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【07:35】天文台：強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【07:30】天文台發出新界北部水浸特別報告，稱新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

圖為天文台7月7日清晨5時30分的天氣雷達圖，並同時發出黃色暴雨警告信號。。 （天文台圖片）

【06:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【06:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【05:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【05:10】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午5時正左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【03:00】天文台：來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台7月7日凌晨2時54分的雷達圖。天文台提醒，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 （天文台圖片）

【02:45】天文台：雷暴警告發出，有效時間至今日上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【00:00】天文台：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今明兩日（7日及8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

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▼7月6日 天氣消息▼

【23:15】天文台：雷暴警告取消。

【22:45】天文台取消紅色暴雨警告信號。同時提醒市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

【22:00】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【22:00】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨0時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。

【21:50】九巴表示，受惡劣天氣影響，「九巴遊香港」路線HK1暫停服務。

【21:45】天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台7月6日下午20:48的雷達圖顯示，本港西南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。（天文台圖片）

【21:215天文台發出局部地區大雨提示：灣仔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【20:55】天文台：本港西南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【20:00】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【20:00】雷暴警告有效時間延長至今晚10時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。

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天文台7月6日下午18:48的雷達圖顯示，有兩道條雷雨帶正由西向東移近本港。（天文台圖片）

【19:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【18:55】天文台：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7日及8日）天氣仍然不穩定，今晚及明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

【18:50】天文台特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【17:40】雷暴警告有效時間延長至今晚8時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。在下午5時35分左右，青洲錄得每小時約100公里的猛烈陣風。預料高達每小時100公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。

【17:40】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午5時35分左右，青洲錄得每小時約100公里的猛烈陣風。

天文台7月6日下午16:54的雷達圖顯示，一條雷雨帶正由西南移近本港。（天文台圖片）

【16:35】天文台特別天氣提示：位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時為本港帶來大驟雨及強陣風。

【16:30】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【16:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【16:15】天文台特別天氣提示：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7月7日及8日）天氣仍然不穩定，部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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圖為截至7月6日清晨6時12分，天文台更新的天氣雷達圖像。天文台指出，受活躍偏南氣流影響，預料未來兩三小時雨勢有時頗大。（天文台網頁圖片）

【07:30】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午7時25分左右，橫瀾島錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【07:05】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午7時正左右，青洲錄得每小時約80公里的強陣風。

【06:45】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【06:25】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【06:25】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午8時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【05:50】天文台：受活躍偏南氣流影響，預料未來兩三小時雨勢有時頗大。市民早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【05:50】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【03:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午3時20分左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【01:50】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【01:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【01:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午1時正左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【00:50】天文台：珠江口一帶有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【00:35】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在0時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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今日間中有驟雨及狂風雷暴 熱帶氣旋巴威將移向台灣以東海域

天文台指出，活躍偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣。預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本周中期該區仍有驟雨及雷暴。

位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本周後期移向台灣以東海域，其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。此外，熱帶氣旋美莎克會在今日移入內陸並逐漸消散。

圖為截至7月6日清晨6時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月6日凌晨2時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日小暑與周三仍有狂風雷暴 周五及周六達34度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）為廿四節氣中的小暑，與周三（8日）均大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，最低均27 度，最高分別30及31度。周四（9日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，初時局部地區有雷暴，料介乎28至32度。

周五（10日）至下周日（12日）均日間酷熱。其中，周五大致天晴，周六（11日）則部份時間有陽光，這兩天均稍後局部地區有驟雨及雷暴，同於28至34度之間。下周日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高33度。

下周一（12日）及下周二（13日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最低均為27度，最高分別32及31度。其中下周二料有雷暴。