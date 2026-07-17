天氣消息｜天文台：未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響
【DSE放榜／天文台／HKO／黃雨】天文台今日（17日）凌晨再指出，受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定，預測今日初時雨勢有時頗大，其後在0時10分發出特別天氣提示，指未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。
天文台表示，會在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民今日早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。
▼7月17日 天氣消息▼
【00:10】天文台：未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【00:00】天文台：受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定。今日初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。
【00:00】天文台指一道廣闊低壓槽昨日影響廣東沿岸及南海北部。本港昨日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，普遍地區錄得約70毫米雨量，而大嶼山、荃灣及葵青區的雨量更超過100毫米。
▼7月16日 天氣消息▼
【22:10】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【21:00】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。
【21:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚11時正，預料大嶼山有幾陣狂風雷暴。
【16:30】天文台發特別天氣提示指，受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定。明日初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。
【12:00】天文台特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響。
【10:20】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【09:25】天文台改發黃色暴雨警告信號。
【08:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【07:40】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【07:33】天文台：本港南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息
【07:15】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【07:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【05:45】天文台：今早的驟雨為本港大部份地區帶來超過20毫米雨量。
【05:19】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【03:40】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【02:10】天文台：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港雨勢有時頗大。市民請留意天氣變化。
▼7月15日 天氣消息▼
【23:30】天文台發特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺。
【19:00】天文台取消雷暴警告。
【18:20】雷暴警告有效時間延長至今晚7時30分，預料新界有幾陣狂風雷暴。
【17:55】天文台：受活躍西南氣流影響，本港未來一兩小時雨勢有時頗大，尤其是新界地區。市民請留意天氣變化。
【17:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【15:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但珠江口一帶仍有雷雨區發展。請市民繼續留意天文台的最新天氣消息，並警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
【13:20】雷暴警告有效時間延長至今日下午4時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【13:20】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時10分左右，長洲及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。
【13:07】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時正左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。
【12:45】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午12時40分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。
【12:40】雷暴警告有效時間至下午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【10:15】天文台：預料強陣繼續風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午10時左右，大澳及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。
【10:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【09:50】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時45分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。
【09:30】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。
【09:00】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。
【08:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時半，預料香港有幾陣狂風雷暴。
未來一兩日天氣不穩定 有驟雨及雷暴
天文台指出，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。其中，周末期間部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。
至下周四均有驟雨 大暑料最高32度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。周五（17日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光，最高32度。
▼天文台九天天氣預報▼
周六至下周二（21日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中，下周日（19日）與下周一（20日）日間酷熱達33度。周六及下周二則最高32度。
下周三（22日）與為二十四節氣「大暑」的下周四（23日），則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎28至32度。