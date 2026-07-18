最新天氣消息｜黃雨警告生效　天文台：荃灣區雨勢特別大

【DSE放榜／天文台／HKO／黃雨】天文台在今日（18日）上午4時20分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台於上午4時55分再發出特別天氣提示，指荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。



▼7月18日 天氣消息▼

天文台7月18日凌晨00:42雷達圖顯示，本港鄰近海域未有雷雨區。（天文台圖片）

【04:55】天文台發出局部地區大雨提示：荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【04:20】天文台發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【00:45】天文台預測今日初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。氣溫介乎26至31度。吹和緩南至西南風，初時離岸風勢間中清勁。

天文台7月18日凌晨0時更新九天天氣預報，料來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴，7月21日起天色逐漸轉好，「大暑」後日間酷熱。（天文台圖片）

【00:01】天文台指與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴昨日影響廣東沿岸及南海北部。本港昨日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，普遍地區錄得約30毫米雨量，而屯門及大嶼山部分地區的雨量更超過70毫米。預料受廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴。

7月17日全日雨量圖顯示，普遍地區錄得約30毫米雨量，而屯門及大嶼山部分地區的雨量更超過70毫米。（天文台圖片）

▼7月17日 天氣消息▼

天文台7月16日上午9時12分的天氣雷達圖顯示,，有雷雨區由西向東橫過香港。（天文台網頁圖片）

【10:35】雷暴警告有效時間延長至今日下午1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【09:50】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【09:35】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。

【09:20】天文台特別天氣提示：與廣闊低壓槽相關的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。

【07:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:50】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午7時30分，預料新界東部、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。

【04:45】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午6時正，預料大嶼山、新界西部有幾陣狂風雷暴。

天文台7月16日凌晨3時48分的天氣雷達圖。天文台提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。（天文台網頁圖片）

【03:50】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【03:42】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午5時正，預料大嶼山、新界西部有幾陣狂風雷暴。

【03:30】天文台：雷暴警告有效時間終止。

【02:16】天文台：雖然暴雨警告已經取消，但本港以南海域仍有雷雨區發展。請市民繼續留意天文台的最新天氣消息，並警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【02:15】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【00:40】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午12時30分左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

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【00:25】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【00:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【00:25】雷暴警告有效時間延長至今日凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台7月17日凌晨00:06的雷達圖顯示，位於本港南面的雷雨區正逐漸向北靠近本港。（天文台圖片）

【00:10】天文台：未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【00:00】天文台：受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定。今日初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【00:00】天文台指一道廣闊低壓槽昨日影響廣東沿岸及南海北部。本港昨日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，普遍地區錄得約70毫米雨量，而大嶼山、荃灣及葵青區的雨量更超過100毫米。

7月16日全日雨量圖顯示，遍地區錄得約70毫米雨量，而大嶼山、荃灣及葵青區的雨量更超過100毫米。（天文台圖片）

▼7月16日 天氣消息▼

天文台7月16日晚上21:00的雷達圖顯示，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來兩三小時影響本港。（天文台圖片）

【22:10】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【21:00】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【21:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚11時正，預料大嶼山有幾陣狂風雷暴。

天文台7月16日下午4時半更新九天天氣預報，料本周後期至下周初天氣仍差，7月21日起天色逐漸轉好，「大暑」前後日間酷熱。（天文台圖片）

【16:30】天文台發特別天氣提示指，受一道廣闊低壓槽影響，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定。明日初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【12:00】天文台特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台7月16日中午發特別天氣提示指未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，上圖為當刻的天文台雷達圖像。

【10:20】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【09:25】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【08:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【07:40】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【07:33】天文台：本港南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息

【07:15】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【07:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:45】天文台：今早的驟雨為本港大部份地區帶來超過20毫米雨量。

【05:19】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

圖為天文台7月16日凌夜03時06分的雷達圖。天文台提示，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港雨勢有時頗大。（天文台圖片）

【03:40】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:10】天文台：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港雨勢有時頗大。市民請留意天氣變化。

▼7月15日 天氣消息▼

天文台7月15日深夜23:24雷達圖顯示，珠江口西部一道雷雨區逐漸東移，逼近本港。（天文台圖片）

【23:30】天文台發特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺。

天文台7月15日下午4時半更新九天天氣預報，料本周後期天氣仍差，7月19日起天色逐漸轉好，「大暑」前後日間酷熱。（天文台圖片）

【19:00】天文台取消雷暴警告。

【18:20】雷暴警告有效時間延長至今晚7時30分，預料新界有幾陣狂風雷暴。

【17:55】天文台：受活躍西南氣流影響，本港未來一兩小時雨勢有時頗大，尤其是新界地區。市民請留意天氣變化。

【17:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台7月15日下午18:00雷達圖顯示，雷雨區集中在北區。（天文台圖片）

7月15日DSE中學文憑試放榜日下大驟雨，中午由灣仔望向中環，IFC國金二期一帶一片矇矓。（夏家朗攝）

7月15日DSE中學文憑試放榜日，上午有大驟雨，在炮台山一帶，不少市民外出都一遮在手。（鄧倩螢攝）

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【15:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但珠江口一帶仍有雷雨區發展。請市民繼續留意天文台的最新天氣消息，並警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【13:20】雷暴警告有效時間延長至今日下午4時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【13:20】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時10分左右，長洲及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。

【13:07】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時正左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台7月15日下午12:54雷達圖顯示，雷雨區持續由南向北橫過本港。（天文台圖片）

【12:45】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午12時40分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【12:40】雷暴警告有效時間至下午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【10:15】天文台：預料強陣繼續風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午10時左右，大澳及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。

【10:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台7月15日下午11:12雷達圖顯示，一片大雷雨區由南向北靠近本港。（天文台圖片）

【09:50】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時45分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

【09:30】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

【09:00】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。

【08:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時半，預料香港有幾陣狂風雷暴。

未來一兩日天氣不穩定 有驟雨及雷暴

天文台指出，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。其中，周末期間部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。

至下周四均有驟雨 大暑料最高32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。周五（17日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光，最高32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周二（21日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中，下周日（19日）與下周一（20日）日間酷熱達33度。周六及下周二則最高32度。

下周三（22日）與為二十四節氣「大暑」的下周四（23日），則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎28至32度。