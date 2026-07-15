DSE放榜最新天氣｜黃雨警告取消　天文台料間中有驟雨及狂風雷暴

【DSE放榜／天文台／HKO／黃雨】中學文憑試DSE今日（7月15日）放榜，天文台9時30分發特別天氣提示指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。至早上10時05分，天文台發出黃色暴雨警告信號，至3時25分取消，不過仍料間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。



7月15日DSE中學文憑試放榜日下大驟雨，中午由灣仔望向中環，IFC國金二期一帶一片矇矓。（夏家朗攝）

7月15日DSE中學文憑試放榜日，上午有大驟雨，在炮台山一帶，不少市民外出都一遮在手。（鄧倩螢攝）

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【15:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:20】雷暴警告有效時間延長至今日下午4時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【13:20】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時10分左右，長洲及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。

【13:07】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午1時正左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台7月15日下午12:54雷達圖顯示，雷雨區持續由南向北橫過本港。（天文台圖片）

【12:45】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午12時40分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【12:40】雷暴警告有效時間至下午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【10:15】天文台：預料強陣繼續風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午10時左右，大澳及青洲分別錄得每小時約80及70公里的強陣風。

【10:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台7月15日下午11:12雷達圖顯示，一片大雷雨區由南向北靠近本港。（天文台圖片）

【09:50】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時45分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

【09:30】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

【09:00】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。

【08:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時半，預料香港有幾陣狂風雷暴。

未來一兩日天氣不穩定 有驟雨及雷暴

天文台指出，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。其中，周末期間部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。

至下周四均有驟雨 大暑料最高32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。周五（16日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光，最高32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周二（21日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中，下周日（19日）與下周一（20日）日間酷熱達33度。周六及下周二則最高32度。

下周三（22日）與為二十四節氣「大暑」的下周四（23日），則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎28至32度。