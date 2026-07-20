最新天氣｜天文台提示：未來兩三小時本港部份地區雨勢較大

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台今日（7月20日）清5時發出別天氣提示稱，珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。



天文台預測，本港地區今日（7月20日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。氣溫介乎27至30度。吹和緩西南風。天文台展望，明日（21日）初時部份地區雨勢較大，周三（22日）仍有幾陣驟雨，隨後一兩日漸轉天晴酷熱。



7月20日 天氣消息

圖為截至7月20日清晨5時06分的天氣雷達圖。天文台指珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大。 （天文台網頁圖片）

【05:10】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時15分，預料香港有幾陣雷暴。

【05:00】天文台：發出特別天氣提示，稱珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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低壓區或周中於菲律賓以東海域發展

天文台指出，廣闊低壓槽會在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐漸覆蓋廣東沿岸，本周中後期該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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大暑翌日達33度 周六及下周日有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區雨勢較大及有雷暴，下午部份時間天色明朗，介乎27至31度。周三（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫升至32度。

周四（23日）為二十四節氣「大暑」，料部份時間有陽光，介乎28至32度。周五（24日）大致天晴，日間酷熱，最高達33度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月20日凌晨00時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（25日）至下周二（28日）均有驟雨及雷暴，氣溫最低在26及27度，最高介乎30至31度。其中，周六料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴。下周日（26日） 大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。