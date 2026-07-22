天氣｜今日有幾陣驟雨　日間炎熱約32度　未來兩日大致天晴酷熱

副熱帶高壓脊正逐漸覆蓋中國東南部，同時驟雨正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（7月22日）大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低氣溫約27度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度；吹和緩偏南風。天文台於上午6時45分發特別天氣提示稱，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。



天文台展望，未來一兩日大致天晴及酷熱。周六（25日）稍後至周日（26日）有狂風驟雨及雷暴，風勢較大，海有湧浪。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。



圖為截至7月22日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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料熱帶氣旋本周後期進入南海

天文台指出，隨著廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來一兩日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

預料一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受偏南氣流影響，下周初華南沿岸天氣仍然不穩定。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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明日大暑酷熱達33度 周六、日有狂風驟雨及雷暴

明日（23日）為二十四節氣「大暑」，天文台的九天天氣預報顯示，明日與周五（24日）均大致天晴、日間酷熱達33度，但明日局部地區有驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月22日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（25日）至下周四（30日）均有驟雨及雷暴。其中，周六料有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，介乎27至32度。下周日（26日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫回落至30度。

周一（27日）及下周二（28日）均大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，同介乎27至30度。下周三（29日）及下周四仍大致多雲，有驟雨及雷暴，最高分別30及31度。