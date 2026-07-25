颱風紅霞消息．一號風球｜天文台研下午發3號　 料登陸點更近香港

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶氣旋紅霞（Noul）逐漸逼近廣東東部並已增強成颱風，天文台今早（25日）7時45分稱，根據現時預測，紅霞會在今早與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。



天文台最新預料紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至汕尾一帶登陸，比早前預測惠州至揭陽一帶登陸更近香港，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。



▼7月25日打風消息▼

紅霞7月25日清晨增強成颱風，早上7時集結在香港之東南偏東約480公里。（天文台圖片）

天文台7月25日0時的預測顯示，熱帶氣旋紅霞7月25日0時的預測，深夜在天文台以東約110公里登陸。（天文台圖片）

【07:50】天文台指紅霞會在今早與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。

【07:00】紅霞清晨已增強成颱風。天文台指紅霞會在今早與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。

【01:00】天文台指強烈熱帶風暴紅霞集結在香港之東南偏東約630公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

▼7月24日打風消息▼

熱帶氣旋紅霞（強烈熱帶風暴級）7月24日香港時間晚上的衛星雲圖示，其組織更加緊密。（Tropical Tidbits圖片）

【22:52】繼多間航空公司宣布可能會調整或取消航班後，中華航空晚上表示，取消共4班明日（25日）由香港往返高雄及台北的航班。

香港 → 高雄 CI936 20:40 / 22:10

高雄 → 香港 CI935 18:00 / 19:40



香港 → 台北 CI924 21:15/ 23:10

台北 → 香港 CI923 18:15 / 20:10



【22:15】強烈熱帶風暴紅霞集結在香港之東南偏東約700公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

【21:35】國泰航空表示，正密切留意紅霞逼近對香港的潛在影響，未來數天的航班將很可能會有所調整或取消，具體情況將視乎颱風路徑、時間及實際情況而定。

強烈熱帶風暴紅霞7月24日晚上9時集結在香港之東南偏東約710公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

【20:45】天文台表示，根據現時預測，紅霞會在今晚及明早（25日，星期六）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。受紅霞的外圍下沉氣流影響，明日日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，間中有狂風驟雨，天文台會考慮在明日下午改發三號強風信號。

天文台表示，預料紅霞較大機會在星期日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

【20:40】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

【19:45】在晚上8時，熱帶氣旋紅霞集結在東沙之東南偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

【20:17】港鐵今日（24日）公布，接獲內地鐵路單位通報，周六及下周日（25日及26日）多班香港西九龍站往來內地的高鐵列車將會取消，並呼籲受影響乘客可考慮改乘東鐵綫經羅湖或落馬洲前往內地；而國鐵廣州局則公布，預計下周日（26日）全部高鐵列車停運。一文看清受影響目的地。

港鐵接獲內地鐵路單位通報，明日及後日（25日及26日）多班往來香港西九龍站至內地的高鐵列車將會取消。（資料圖片）

強烈熱帶風暴紅霞7月24日下午17時集結在香港之東南偏東約820公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

【17:07】天文台下午更新九天天氣預報，上調下周日（26日）的風力，料吹西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級，即高地吹烈風（8至9級）。

此外，根據天文台今午2時更新的路徑圖，料在紅霞下周日（26日）較早時間在汕尾市西部登陸，距離香港天文台約110公里，較昨晚料在惠來與陸豐之間登陸向西移約100公里。

天文台7月24日下午4時半更新的九天天氣預報，顯示7月26日初時高地風力達8級。（天文台截圖）

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

【16:31】天文台指紅霞會在明日橫過南海東北部並逐漸增強，於未來一兩日靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料明日稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大。天文台更新的九天天氣預測對周日的本港風力預測有所調高，指周日會吹西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級，即達烈風程度。

【12:45】天文台指紅霞已增強為強烈熱帶風暴。

【12:10】天文台指紅霞會在今日黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。

【08:05】在上午八時，紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

【06:00】內地中央氣象台：預計紅霞將以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。今日晚間至明日（25日）淩晨移入南海東北部海面，向粵閩沿海靠近。明晚至周日（26日）早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸，登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

7月24日上午八時，紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強，圖為香港天文台7月24日上午五時發出的紅霞預測路徑圖。

圖為內地中央氣象台對紅霞的預測路徑圖。（中央氣象台圖片）

【03:50】澳門氣象局：按照現時預測路徑，紅霞今日（24日）晚間將進入澳門800公里範圍，屆時氣象局將會發出一號風球；預料紅霞明日大致趨向廣東東部沿岸，並將持續增強，由於其移動路徑及強度仍存在不確定性，氣象局正密切監測其發展及移向。

【03:30】天文台表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為紅霞。紅霞會在今日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台指出，星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受紅霞影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

【00:00】天文台表示，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在今日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台稱星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪， 受該熱帶氣旋影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

▼7月23日晚 各官方氣象機對熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



▼7月23日大暑 市區氣溫升至34度▼

