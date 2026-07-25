颱風紅霞8號風球｜近岸增強逼近強颱風級　天文台將掛9號周日暴風

【8號風球／9號風球／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞（Noul）逼近，至7月25日晚上10時10分天文台改發8號風球時未見轉北，天文台在晚上11時45分更指本地風力會在未來數小時顯著上升，將在星期日（7月26日）凌晨1時10分發改掛9號風球，同時更新星期日的風力預測，指會吹西北風8至9級，漸轉9至10級，即達暴風程度。



紅霞亦在近岸增強（臨岸增強）情況，在晚上11時45分的中心附近最高持續風速:為每小時145公里，與強颱風級別中心附近最高持續風速差不足10公里。在晚上10時45分的過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時62及61公里，最高陣風分別超過每小時77及74公里。



在晚上10時，紅霞集結在香港之東南偏東約160公里，即在北緯21.9度，東經115.7度附近，預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東東部沿岸。

天文台指按照現時預測路徑，紅霞會在明早（7月26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過，本地晚間風力會顯著上升，天文台會考慮在明日凌晨1時至2時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

受紅霞的雨帶影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴。市民請留意天文台最新的天氣消息。

颱風紅霞7月25日晚上23時集結在香港之東南偏東約150公里，中心附近最高持續風速: 每小時145公里。（天文台圖片）

天文台預測颱風紅霞會在星期日早上（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過，本地晚間風力會顯著上升。（天文台圖片）