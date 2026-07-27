最新天氣消息｜天文台：未來數小時廣泛地區可能受大雨影響

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】強颱風紅霞（Noul）雖於周日（26日）遠離，但一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台周一（28日）清晨5時30分發出特別天氣提示稱，珠江口一帶持續有雨區發展並逐漸靠近，預料會在未來數小時影響本港。至6時30分，天文台再發特別天氣提示，指未來數小時廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



▼7月28日 天氣消息▼

圖為截至7月28日清晨6時42分的天氣雷達圖。天文台提示，未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響。（天文台網頁圖片）

【06:50】天文台：未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【05:30】天文台：珠江口一帶持續有雨區發展並逐漸靠近，預料會在未來數小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【05:10】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時30分，預料香港有局部地區雷暴。

▼7月26日 8號風球下杏花邨▼



+ 16

▼7月27日 天氣消息▼

圖為截至7月27日清晨7時30分的天氣雷達圖。天文台提示，受活躍西南氣流影響，本港今日有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。（天文台網頁圖片）

【09:15】黄色暴雨警告信號取消。

【07:47】天文台：過去一兩小時，由於從本港西面靠近的強雷雨區於本港上空有所減弱，天文台以黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。但受活躍西南氣流影響，預料今日珠江口一帶持續有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。天文台會密切監測雨區隨後的發展，市民請繼續保持警惕並留意最新天氣消息。

【07:45】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【07:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【06:00】天文台：受活躍西南氣流影響，本港今日有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市民出門前請留意天文台的最新天氣消息。

【05:59】社會福利署：由於紅色暴雨警告信號現已生效，市民不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。

【05:55】教育局：由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

【05:55】天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

▼7月26日紅霞襲港 大埔多宗塌樹▼



+ 11

【05:30】天文台：強雷雨區正靠近本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕。

此外，受活躍西南氣流影響，本港今日初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【05:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

圖為截至7月27日清晨5時06分的天氣雷達圖。天文台提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。（天文台網頁圖片）

【05:10】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【05:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【02:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時30分，預料香港東部水域有幾陣狂風雷暴。

【00:00】天文台：受活躍西南氣流影響，本港今日（27日）初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

▼7月26日 天氣消息▼

圖為截至7月26日晚上11時42分的天氣雷達圖。天文台提醒，受紅霞南側的活躍西南氣流影響，周一（27日）初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大（天文台網頁圖片）

【23:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至周一（27日）上午2時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【21:14】天文台：受紅霞南側的活躍西南氣流影響，本港今晚及明日初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

▼7月26日紅霞襲港 尖沙咀遊客感受8號風球▼



+ 9

受廣闊低壓槽影響 周中天氣不穩定

天文台表示，熱帶氣旋紅霞周日（26日）早上以強颱風的強度於廣東惠州市登陸，其後移入內陸並迅速減弱為熱帶低氣壓。

受紅霞及其相關的強雨帶影響，本港周日多處曾吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，並有狂風大驟雨及雷暴，各區普遍錄得超過70毫米雨量，新界東的雨量更超過140毫米。預料一股活躍西南氣流會在周一為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

天文台7月26日下午18時50分更新九天天氣預報，料7月27至30日有驟雨及狂風雷暴，8月初天色才見好轉。(天文台圖片)

天文台預測，本港周一大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎25至29度；吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。

天文台展望，未來一兩日天氣仍然不穩定。本周後期短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。