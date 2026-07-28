天氣｜今日有幾陣驟雨及雷暴　部份地區驟雨較多　日間最高30度

一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（7月28日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多，日間最高氣溫約30度；吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢清勁。天文台展望，明日（29日）部份地區雨勢較大。隨後一兩日天氣仍然不穩定。



圖為截至7月28日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月28日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月26日 8號風球下杏花邨▼



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未來數日天氣仍不穩定

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日繼續為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，雨勢有時較大及有狂風雷暴。受一股偏南氣流影響，週末期間廣東沿岸仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

▼7月26日下午 颱風紅霞下沉氣流致天晴酷熱▼



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明日至下周三均有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）至周五（31日）均大致多雲，有驟雨及雷暴。明日料間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，介乎26至29度。周四（30日）及周五均有幾陣驟雨及雷暴，同介乎27至30度，其中周四初時部份地區雨勢較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月28日清晨5時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（8月1日）及下周日（8月2日）均大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，氣溫同為27至31度。下周一（8月3日）至下周三（8月5日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫升至32度。