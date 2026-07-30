最新天氣消息｜天文台：料未來一兩小時部份地區雨勢較大

【天文台／HKO／暴雨】天文台今晨（31日）清晨6時10分發出特別天氣提示稱，與廣闊低壓槽相關的強雷雨帶正從南面逐漸靠近，預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。天文台於6時40分再發提示稱，預料強陣風繼續吹襲大嶼山、新界西部。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午6時40分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。



▼7月31日 天氣消息▼

圖為截至7月31日清晨6時06分的天氣雷達圖。天文台指出，與廣闊低壓槽相關的強雷雨帶正從南面逐漸靠近，預料本港未來一兩小時部份地區雨勢較大。（天文台網頁圖片）

【06:40】天文台：預料強陣風繼續吹襲大嶼山、新界西部。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午6時40分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

【06:10】天文台：與廣闊低壓槽相關的強雷雨帶正從南面逐漸靠近，預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【06:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午9時正，預料大嶼山、新界西部有幾陣狂風雷暴。

【06:00】天文台：預料強陣風吹襲大嶼山、新界西部。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

▼未來4日主要天氣預報▼



7月31日 (五)：間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。

8月1日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。

8月2日 (日)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

8月3日 (一)：間中有驟雨及雷暴。初時驟雨較多。



▼7月30日 天氣消息▼

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【20:44】天文台指廣闊低壓槽會在未來數日於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，低壓槽上可能會有低壓區存在，預測明日（7月31日）及周六（8月1日）間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台7月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來四日天氣甚差，8月4日起逐漸好轉。(天文台圖片）

【16:30】雷暴警告取消。

【16:15】天文台：與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。過去兩三小時，本港部分地區錄得超過20毫米雨量。

【16:10】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險

【15:15】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【15:05】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險。

天文台7月30日下午13:26雷達圖顯示，有雨區由南向北橫過香港。（天文台網頁圖片）

【13:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【12:54】康樂及文化事務署宣布，由於大浪關係，西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險

【12:10】天文台：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。

【10:35】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【09:50】天文台發出雷暴警告

【09:45】天文台：香港以南海域有雷雨區發展並逐漸靠近，可能在未來兩三小時影響本港。

7月30日早上9時42分的天氣雷達圖。天文台提示，未來兩三小時香港可能受雷雨區影響。（天文台網頁圖片）

▼7月26日 8號風球下杏花邨▼



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▼7月26日紅霞襲港 大埔多宗塌樹▼



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▼7月26日紅霞襲港 尖沙咀遊客感受8號風球▼

