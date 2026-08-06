天文台：海南島附近低壓區今明兩日趨南海中北部　帶來不隱定天氣

【颱風白海豚Dolphin／鯨魚Kujira／移動路徑／天文台／HKO／打風】天文台今午（6日）發出特別天氣提示指，位於海南島附近的低壓區會在今明兩日（6日及7日）大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，但與香港保持相當距離，天文台會密切監察其強度及動向。



特別天氣提示又提到，受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，周末期間天氣極端酷熱，新界部份地區氣溫達36度或以上，提醒市民特別是進行戶外活動時要留意身體狀況，慎防中暑。



天文台8月6日指，位於海南島附近的低壓區會在8月6日及7日大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，而受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，周末期間本港天氣極端酷熱。（梁鵬威攝）

天文台指移向南海中北部低壓區與香港保持相當距離

天文台在特別天氣提示指，位於海南島附近的低壓區會在今明兩日（6日及7日）大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，但與香港保持相當距離，天文台會密切監察其強度及動向。

根據最新九天天氣預報，本港今日大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。至於明日同樣大致天晴，日間則極端酷熱，而早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴。

白海豚外圍下沉氣流至周末期間極端酷熱 新界部份地區36度或以上

今午的特別天氣提示又提到，受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，周末期間天氣極端酷熱，新界部份地區氣溫達36度或以上，提醒市民特別是進行戶外活動時要留意身體狀況，慎防中暑。

天文台8月6日指，位於海南島附近的低壓區會在8月6日及7日大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，而受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，周末期間本港天氣極端酷熱。（梁鵬威攝）