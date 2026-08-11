天文台料周三局部仍極端酷熱　廣闊低壓槽下周中靠近有驟雨雷暴

【黃色工作暑熱警告／天文台／HKO／明天的天氣／極端酷熱】連日熱浪尚未結束，天文台今日（11日）傍晚發出特別天氣提示，指廣東沿岸天色持續良好，預料本港明日（12日）市區（以天文台尖沙咀總部計）最高氣溫約34度，新界再高兩三度，部分地區天氣仍然極端酷熱。



天文台指受高空擾動影響，星期五及星期六華南天氣不穩定，驟雨增多。預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸。



8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度。有市民外出時拿着手提電風扇，吹風降溫。（湯玫遠攝）

8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度。市民外出都難逃猛烈陽光。（湯玫遠攝）

8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度。有外出市民留在陰涼處休息。（湯玫遠攝）

8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度。有外出市民留在陰涼處休息。（湯玫遠攝）

明天的天氣：大致天晴 日間酷熱 有利觀賞英仙座流星雨

天文台表示，一股西南氣流會在未來一兩日逐漸影響廣東沿岸，該區天氣仍然酷熱，亦有幾陣驟雨，預測明日（11日）吹西南風3至4級，大致天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎29至34度，有利觀賞晚上的英仙座流星雨。到周四（13日）吹西南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

（天文台圖片）

（天文台圖片）

（天文台圖片）

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高空擾動影響 周五及周六料有有幾陣驟雨及雷暴

天文台預測受高空擾動影響，星期五及六（14及15日）華南天氣不穩定，驟雨增多。九天天氣預報顯示，周五吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多；周六吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。兩日市區氣溫介乎27至32度。

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天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸。天文台預測下周日（16日）市區氣溫介乎27至33度，下周一至四則介乎27至32度。

下周日吹西風2至3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。下周一（17日）吹微風2級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周二（18日）吹東風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周三及四（19及20日）吹東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。