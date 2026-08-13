天文台︰昨30.2度創142年最熱夜晚　今日再平8月連續酷熱日數紀錄

本港近日持續高溫，天文台今日（13日）公布，昨日（12日）尖沙咀總部錄得最低氣溫30.2度，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。即昨日創天文台142年來晚間氣溫新高。



天文台今午再發出特別天氣提示，指截至今日已連續9日錄得最高氣溫33度或以上，平了8月份最長連續酷熱日數紀錄，不過雷雨區逐漸靠近沿岸地區，本港驟雨增多，高溫天氣將有所緩解，今明兩日有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。



▼2026年8月11日 天文台尖沙咀總部錄35.1度極端酷熱▼



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天文台昨晚錄30.2度 創142年晚間氣溫新高

天文台今日（13日）公布，昨日（12日）尖沙咀總部錄得最低氣溫30.2度，是自1884年有記錄以來的最高紀錄 。換言之，本港昨日晚間最低氣溫創142年新高。

翻查資料，晚間最低氣溫第二高為30.1度，分別發生在2026年8月10日及1990年8月18日；第四高為30.0度，分別發生在2015年8月8日及1992年8月30日。

天文台8月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日間中有驟雨及狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

天文台8月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周日及下周一（16日及17日）最高氣溫33度。（天文台網頁截圖）

天文台8月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料相對濕度未來九日維持最高95%。（天文台網頁截圖）

連續9日錄最高氣溫33度或以上 平8月份最長連續酷熱日數紀錄

天文台今日（13日）下午4時45分發出特別天氣提示，指截至今日已連續9日錄得最高氣溫33度或以上，平8月份最長連續酷熱日數紀錄。

雷雨區逐漸靠近本港 有需要時發暴雨警告

天文台預料，雷雨區逐漸靠近沿岸地區，本港驟雨增多，高溫天氣將有所緩解，今晚及明日（14日）間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大；本周六（15日）初時部份地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光；至下周初本港日間酷熱，仍有幾陣驟雨。

天文台又指，今日及明日有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民上班上學前要留意最新天氣消息及留意天氣變化。

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