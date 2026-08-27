最新天氣｜天文台凌晨2時取消黃色暴雨警告

【打風／天文台／HKO／暴雨／黃雨／明天的天氣】一股活躍偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台周三（26日）午夜前發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。天文台再於今日（27日）凌晨0時發出黃色暴雨警告信號，直至凌晨2時取消，但提示市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。



天文台指受活躍偏南氣流影響，本港今早雨勢有時頗大及有狂風雷暴，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民明早上班上學前留意天文台的最新天氣消息。



+ 1

▼8月27日天氣消息▼

天文台8月27日凌晨00:00雷達圖顯示，持續有雷雨區從西南方向逐漸移向本港。（天文台圖片）

【02:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【02:02】天文台： 雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【02:00】天文台：取消黃色暴雨警告信號。

【00:05】天文台：受活躍偏南氣流影響，本港今早雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民早上在上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【00:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

▼8月26日天氣消息▼

天文台8月26日晚上23:00雷達圖顯示，持續有雷雨區從西南方向逐漸移向本港。（天文台圖片）

【23:40】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【23:00】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨3時正，預料香港有幾陣狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【23:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台8月26日晚上發出黃色暴雨暴告，生效近2.5小時。(羅日昇攝)

【20:41】天文台：雖然暴雨警告已經取消，但珠江口一帶仍有雷雨區發展。

【20:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台8月26日下午18:24雷達圖顯示，有大雷雨區從西南方向逐漸移向本港。（天文台圖片）

【18:45】雷暴警告有效時間延長至今晚9時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【18:45】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午6時35分左右，大澳錄得每小時約80公里的陣風。

【18:45】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【18:30】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【17:55】天文台：位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【17:00】雷暴警告，有效時間延長至今晚7時30分，預料大嶼山、新界西部有幾陣狂風雷暴。

天文台8月26日下午16:36雷達圖顯示，有雷雨區從西南移向本港。（天文台圖片）

【16:30】天文台：受活躍偏南氣流影響，本港今晚及明早雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【15:10】雷暴警告有效時間延長至今日下午5時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台8月26日下午14:06雷達圖顯示，有雷雨區從西南移向本港。（天文台圖片）

【14:00】天文台：預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台8月26日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日天氣不穩。（天文台圖片）

天文台8月26日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

【13:45】天文台指一股活躍偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，過去數小時港島、大嶼山及西貢部分地區錄得超過20毫米雨量。

8月26日截至下午13:15各區累積雨量。(天文台圖片)

天文台8月26日下午13:30雷達圖顯示，有雷雨區從西南移向本港。（天文台圖片）

【13:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【11:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午1時30分。

【09:00】雷暴警告有效時間延長至今日上午11時30分。

圖為截至今晨（8月26日）7時24分的天氣雷達圖。天文台早前提示，一道雷雨帶正逐漸靠近。（天文台圖片）

【08:15】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【07:20】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【05:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴，高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

圖為截至今晨（8月26日）4時42分的天氣雷達圖。天文台提示，一道雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。（天文台圖片）

【04:45】天文台：一道雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民早上出門前請留意天氣變化

【00:00】天文台預料熱帶氣旋紫檀會在今日（26日）橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，今明兩日本港部份地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風。

九天天氣預報顯示，今日吹南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。明日（27日）吹南至西南風4級，初時離岸及高地間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。

天文台8月26日凌晨0時更新九天天氣預報，料本周中中有驟雨及狂風雷暴，本周後期氣溫上升，9月初時晴時雨。（天文台圖片）

天文台8月26日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

8月25日全港各區累積總雨量。(天文台圖片）

▼8月25日天氣消息▼

【23:15】本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大，多處地區錄得超過20毫米雨量，而葵青、荃灣及大埔的雨量更超過40毫米。預料該偏南氣流會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。

截至8月25日下午4時12分，天文台雷達圖顯示有一個雷雨區覆蓋港島西及葵青區。（天文台圖片）

【20:30】天文台取消雷暴警告。

【17:15】雷暴警告有效時間延長至晚上19:15。

【16:15】天文台發出特別天氣提示指，珠江口一帶有雷雨區發展，本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【13:35】天文台發出雷暴警告。

【13:45】天文台：一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。中午前後的驟雨為本港多處地區帶來超過10毫米的雨量。

【13:30】天文台取消雷暴警告。

8月25日截至上午11:45的一小時累積雨量圖顯示，主要集中在大嶼山及荃葵青區。（天文台圖片）

【11:45】天文台：預料熱帶氣旋紫檀會在明日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，未來一兩日本港部份地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風，市民請保持警惕。

【11:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

截至8月25日早上10時54分，天文台雷達圖顯示本港西南部有一個雷雨區。（天文台圖片）

【10:55】天文台：一個雷雨區正影響本港，預料初時雨勢較大及局部地區有狂風雷暴。市民請保持警惕。

【10:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午1時，預料香港有局部地區狂風雷暴。

天文台8月25日早上10時55分發出特別天氣提示指，一個雷雨區正影響本港，預料初時雨勢較大及局部地區有狂風雷暴。（資料圖片／鄧倩螢攝）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區（紫檀前身）為本港帶來偏東強風▼



+ 14

天文台︰一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴

天文台今早更新的天氣概況指，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測今午短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩南至西南風，風勢間中清勁，市區氣溫介乎28度至32度。