天氣｜今日早晚有幾陣驟雨　日間乾燥最高32度　明早氣溫稍降

東北季候風正影響華南沿岸，同時驟雨及雷暴正影響廣東。天文台今日（9月10日）凌晨2時35分曾發出特別天氣提示稱，珠江口一帶持續有驟雨及雷暴發展，預料未來兩、三小時本港部份地區雨勢較大。天文台清晨指出，午夜過後的驟雨為新界北部帶來超過20毫米雨量。



天文台預測，本港今日大致多雲，早晚有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約32度，相對濕度最低約55%；吹和緩東至東北風，離岸及高地風勢清勁。天文台展望，明日（11日）大致天晴及乾燥，早上氣溫稍為下降。周末期間風勢較大，有幾陣驟雨。



圖為天文台截至9月10日凌晨2時30分的雷達圖。天文台提示，珠江口一帶持續有驟雨及雷暴發展，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大。（天文台圖片）

▼9月10日 天氣消息▼

【04:45】天文台：雷暴警告取消。

【03:40】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時30分，預料新界有局部地區雷暴。

【02:35】天文台：珠江口一帶持續有驟雨及雷暴發展，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【02:05】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午4時正，預料新界有局部地區雷暴。

周末期間風勢較大 有幾陣驟雨及狂風雷暴

天文台指出，東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸，該區早上氣溫稍為下降。一個廣闊低壓區會在接近周末於南海中部逐漸發展，並大致移向海南島及其以南海域一帶。

受東北季候風與該低壓系統的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。預料東北季候風會在下周初至中期繼續影響華南。

圖為截至9月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月10日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日大致天晴乾燥 下周初仍有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）大致天晴，早晚部份時間多雲，氣溫介乎25至 31度；日間乾燥，相對濕度最低50%。

周六（12日）至下周一（14日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中，周六料稍後有幾陣驟雨及雷暴，最低氣溫仍為25度，最高30度。下周日（13日）初時部份地區驟雨較多及有狂風雷暴，介乎25至29度。下周一（14日）初時有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫回升至26至3度。

下周二（15日）及下周三（16日）短暫或部份時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨，同介乎26至31度。下周四（17日）及下周五（18日）均短暫時間有陽光，同介乎26至30度，其中下周四有一兩陣驟雨。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

