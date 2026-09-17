天氣｜今日天晴乾燥　日間炎熱約32度

東北季候風正影響廣東沿岸，該區天色大致良好。天文台預測，本港今日（9月17日）天晴。早上最低氣溫約27度，日間乾燥及炎熱，最高氣溫約32度，相對濕度最低55%；吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，本周餘下時間天晴，日間乾燥。下周初部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至9月17日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來兩日大致晴朗乾燥 下周初日間炎熱

天文台指出，一股清勁的東北季候風及高空反氣旋會在本周餘下時間持續為華南沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。隨著季候風逐漸緩和，下周初廣東風勢微弱，日間炎熱，而高溫亦會觸發驟雨。

天文台預測，本港今日（9月17日）天晴，日間乾燥及炎熱，最高氣溫約32度。（陳永武攝）

中秋早晚多雲 局部地區有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）至下周二（22日）均日間炎熱，同介乎27至32度。其中，明日及周六（19日）天晴及日間乾燥，相對濕度最低均55%。

下周日（20日）至下周二均部份時間有陽光，周日料稍後局部地區有驟雨。下周一（21日）及下周二有幾陣驟雨，其中下周一局部地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月17日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周三（23日）為二十四節氣的「秋分」，與下周四（24日）均部份時間有陽光，同介乎26至31度。下周三局部地區有驟雨，下周四料晚間大致多雲。

下周五（25日）為中秋節，料早晚大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，最高氣溫升至32度。

▼8月9日 本港氣溫破紀錄▼

