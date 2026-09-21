打風？天文台料有熱帶氣旋移向呂宋以東　歐洲電腦模報下周闖南海

【打風／天文台／HKO／明日的天氣／東北季候風／熱帶氣旋／中秋節／颱風／杜鵑／遊日注意】天文台今早（21日）表示，一股東北季候風明日（22日）逐漸影響華南沿岸，同時高空擾動帶來驟雨，而九天天氣預報顯示，明日市區最高32度，大致多雲有幾陣驟雨，其後迎月日及中秋節（24日及25日）早晚部份時間多雲，追月日（26日）更局部地區有驟雨，市民或要雲隙中賞月。



天文台同時預料，有一個熱帶氣旋未來兩三日在菲律賓以東逐漸發展，本周後期大致移向呂宋以東海域，隨後路徑存在變數。天文台「地球天氣」資料顯示，各人工智能AI預報系統都預料其下周初往西北方向移向台灣，僅電腦模式歐洲中期預報中心料其下周初橫過巴士海峽進入南海，不過需注意AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經科學主任調整。



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天文台︰東北季候風明影響華南沿岸 高空擾動帶來驟雨

天文台今早11時半更新天氣概況指，一股東北季候風明日（22日）逐漸影響華南沿岸，同時高空擾動會為該區帶來驟雨，而受季候風持續影響，本周中後期廣東天色大致良好，日間乾燥，隨着季候風緩和，周末期間廣東地區天氣炎熱，局部地區有驟雨。

一個熱帶氣旋未來兩三日菲律賓以東逐漸發展 路徑存在變數

天文台天氣概況又指，熱帶氣旋杜鵑今日橫過日本本州以南海域，並預料有一個熱帶氣旋未來兩三日在菲律賓以東之西北太平洋逐漸發展，本周後期大致移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數。

天文台9月21日早上11時半更新的九天天氣預報，料周二9月22日大致多雲，有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

天文台9月21日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周一及下周二（28日及29日）市區最高氣溫33度。（天文台網頁截圖）

天文台9月21日早上11時半更新的九天天氣預報，料周四及周五（24日及25日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰市區最高32度 大致多雲有幾陣驟雨

九天天氣預報顯示，明日（22日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至95%，吹微風2級，漸轉東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

周三（23日）是廿四節氣的「秋分」，代表北半球的白天開始變短、夜晚開始變長，當日市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東風4級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠旁擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

中秋節天氣︰



9月24日（四）迎月日：大致天晴，早晚部份時間多雲

9月25日（五）中秋節：大致天晴，早晚部份時間多雲

9月26日（六）追月日：大致多雲，局部地區有驟雨，日間部份時間有陽光



迎月日及中秋節早晚部份時間多雲 市民或雲隙中賞月

中秋節將至，周四（24日）是迎月日、周五（25日）是中秋節正日。該兩日市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至85%，大致天晴，早晚部份時間多雲；周四吹東風4級、周五吹東風3至4級。

周六（26日）是追月日，市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹東風2至3級，大致多雲，局部地區有驟雨，日間部份時間有陽光。

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠中擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

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下周二多雲有幾陣驟雨 離岸風力清勁

下周日（27日）市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至90%，吹微風，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。下周一（28日）市區氣溫27度至33度，相對濕度55%至85%，吹微風2級，大致天晴，日間酷熱。

下周二（29日）市區氣溫27度至33度，相對濕度60%至90%，吹西風2至3級，大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。下周三（30日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，西北風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

中秋滿月不在中秋正日 看滿月要等「追月」夜午夜過後

中秋月（25日）將在下午5時20分升起，晚上11時24日月上中天，到周六（26日）清晨5時33分月落。至於中秋節前夕「迎月」夜、即下周四（24日），月亮會於下午4時47分升起，晚上10時40分月上中天。

中秋節翌日「追月」夜、即下周六（26日），月亮會於下午5時54分升起，翌日（27日，再下星期日）凌晨0時9分上中天，而今年中秋滿月就在當日凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山。

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歐洲電腦模式料熱帶氣旋下周三掠本港以南約200公里 多個AI模式料襲台灣

天文台「地球天氣」網頁今早顯示，各人工智能或電腦模式預測的移動路徑、速度及強度都各有不同，其中人工智能電腦模式包括歐中AIFS、風烏、伏羲及盤古，都預測該熱帶氣旋將襲台灣，僅歐洲中期預報中心料移向南海，估計下周一（28日）位於菲律賓東北部海域，下周二（29日）正橫過巴士海峽，其後往西北方向移動，下周三（30日）移至本港以南約200公里。

不過，天文台指出該熱帶氣旋移向呂宋以東海域後，路徑存在變數。另外需注意，上述AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。

▼人工智能「歐中AIFS」9月21日預測潛在低壓區路徑▼



▼歐洲中期預報中心9月21日預測潛在低壓區路徑▼



遊日注意｜颱風杜鵑中午集結東京以南約280公里 料往東北移動

熱帶氣旋杜鵑方面，天文台表示正午12時，颱風杜鵑集結在東京以南約280公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過日本本州以南海域，預料明早（22日）維持颱風級，中心附近最高持續風速每小時130公里，並遠離東京一帶海域，周三早上（23日）轉為溫帶氣旋。

天文台9月21日熱帶氣旋路徑圖顯示，颱風杜鵑9月21日中午12時集結在東京以南約280公里，預料向東北移動。（天文台網頁截圖）