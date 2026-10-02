放飯注意｜天文台特別天氣提示：料未來一兩小時部份地區雨勢較大

【天文台／HKO／明天的天氣／東北季風／寒露】東北季候風來了！天文台今午11時50分發出特別天氣提示指，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正在珠江口一帶發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，籲市民留意天氣變化。



東北季候風今明影響華南 雲量增多兼有驟雨及雷暴

天文台今早指出，東北季候風會在今明兩日影響華南，該區雲量增多，有驟雨及雷暴，正緩慢向南移動。

一股季候風補充會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大，驟雨減少，天色漸轉明朗。預料乾燥的東北季候風會在下周中後期持續影響廣東，該區普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。

天文台指出，今日（2日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。日間最高氣溫約31度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。（李家傑攝）

明日有幾陣驟雨 下周連續四日天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多，最高氣溫31度，後日（4日）和下周一（5日）天氣大致相若，但日間短暫時間有陽光，部份時間天色明朗。

之後一連四日（7日至9日）天晴及乾燥，當中下周四（8日）正值二十四節氣的「寒露」，最高氣溫30度。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

