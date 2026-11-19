【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／天氣過山車／冷鋒／小雪／寒冷】本港正式入秋了？天文台今日（19日）預測，明天（20日）起一連兩日市區氣溫最低15度，內陸地區及高地寒冷，初時風寒效應較為明顯（即俗稱「濕凍」，體感溫度較儀器量度更低）。而上周二（10日）早上天文台尖沙咀總部一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即未來兩日或打破今年入秋後的低溫紀錄。

天文台料隨後下周初本港氣溫逐漸回升，惟另一股東北季候風下周二（24日）抵達華南沿岸，下周三（25日）本港氣溫再度下降，市區最低17度。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



+ 11

天文台︰另一股東北季候風下周二抵達華南沿岸 該區再度轉涼

天文台今早發布的天氣概況指，受強烈東北季候風及一道雲帶影響，未來一兩日廣東沿岸相當清涼，內陸地區早晚寒冷，隨着覆蓋廣東的雲帶周六（21日）轉薄，該區日夜溫差較大，早上仍然相當清涼。

天文台又指，一股達強風程度的偏東氣流下周初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫稍為回升，預料另一股東北季候風下周二（24日）抵達華南沿岸，下周中期該區將再度轉涼及有幾陣雨。

天文台11月19日早上11時半發布的九天天氣預報，料明日（20日）有幾陣雨。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰市區氣溫最低15度 初時風寒效應較為明顯

天文台今早11時半的九天天氣預報顯示，明天（20日）市區氣溫15度至18度，相對濕度75%至95%，北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，氣溫進一步下降，多雲，天氣相當清涼，有幾陣雨。

天文台今日凌晨零時發布的特別天氣提示指，明天新界再低兩三度，內陸地區及高地寒冷，初時風寒效應較為明顯，市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

風寒效應俗稱「濕凍」 體感溫度較儀器量度更低

風寒效應是什麼？綜合天文台網頁及社交平台資訊，空氣流動有助將身體的熱量帶走，所以在大風的情況下，熱量排走較快故感到特別冷，此現象一般稱為「風寒效應」，即民間俗稱的「濕凍」。

此外，在雨天會份外覺得冷是因為水的導熱能力比空氣高，依附在身上的水點較容易令身體的熱量向外流失。因此如果在冬季遇著大風的陰雨天，寒冷感覺會更加明顯，感受到的溫度，即所謂「體感溫度」，會比儀器量度的實際氣溫低。

天文台11月19日早上11時半發布的九天天氣預報，料未來兩日市區最低氣溫15度。（天文台網頁截圖）

天文台11月19日早上11時半發布的九天天氣預報，料周六（21日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

「小雪」前夕市區氣溫續最低15度 漸轉天晴乾燥

周六（21日）市區氣溫15度至22度，相對濕度55%至80%，北至東北風4級，初時5級，高地間中6級，即達強風程度，漸轉天晴乾燥，早上相當清涼。

下周日（22日）是廿四節氣的「小雪」，為冬季第二個節氣，象徵冬季正式來臨，市區氣溫19度至22度，相對濕度60%至85%，東風5級，離岸及高地6級，即達強風程度，大致多雲，初時部份時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨。

此外，上周二（10日）早上天文台尖沙咀總部一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即周五及周六（20日及21日）或打破今年入秋後的低溫紀錄。

▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼



+ 11

下周一市區回暖至20度以上 下周二稍後氣溫再下降

下周一（23日）市區氣溫21度至24度，相對濕度70%至90%，東風4級，初時5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，多雲，有一兩陣微雨。

下周二（24日）市區氣溫19度至22度，相對濕度80%至95%，東風4級，漸轉吹北風4至5級。多雲，有幾陣雨，稍後氣溫下降。

▼2026年11月6日 立冬前夕「暖笠笠」蛇羹店生意無起息▼



+ 7

受另一股東北季候風影響 下周三市區氣溫跌至最低17度

受另一股東北季候風影響，下周三（25日）本港再度清涼，市區氣溫17度至21度，相對濕度80%至95%，北至東北風4級，初時間中5級。多雲，有幾陣雨，天氣轉涼。

下周四（26日）市區氣溫18度至22度，相對濕度75%至90%，北至東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。

下周五及下周六（27日及28日）相對濕度65%至85%，東至東北風3至4級，短暫時間有陽光。下周五市區氣溫21度至26度，下周六20度至24度。