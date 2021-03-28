天氣交通｜炎熱最高氣溫30度　往荃灣圓玄學院有特殊交通安排

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-28 06:26

上午6點天文台錄得氣溫22.6°C，相對濕度90%。本港今日天氣預測大致多雲。早上有薄霧及一兩陣微雨。日間部分時間有陽光，天氣炎熱。最高氣溫約30度。吹輕微至和緩南至東南風。今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。今日起荃灣老圍清明節有假日特別交通及運輸安排，如擬駕駛前往圓玄學院，除須留意封路時間外，亦請向圓玄學院查詢其開放時間，荃灣西站對面的大河道將設有免費穿梭巴士前往已封閉的老圍路。

一股海洋氣流正影響廣東沿岸。展望明日早晚潮濕。本週天氣持續炎熱，部分時間有陽光。

2021.3.28 香港 九龍塘亞皆老街 （陳永武攝）

運輸署公佈清明節在荃灣老圍有特別交通及運輸安排，介乎老圍牌樓與圓玄學院的一段老圍路將會於3月28日、4月2日、3日、4日、5日、6日、10日及11日，上午 8時起至晚上6時被指定為封閉道路，除專利巴士、的士、公共小巴（專線服務新界路線第81號）、緊急服務車輛及持有效封閉道路通行許可證的車輛外，其他車輛一律不准駛入。位於老圍路近二陂圳路、舊老圍巴士總站及老圍路近圓玄學院外所有設有收費錶的泊車位將會於於上述封路期間暫停使用。

九巴將於2021年3月28日、4月3日、4日、5日及11日提供特別服務路線第32P號往返青山公路-荃灣段西行（介乎眾安街與大河道）及圓玄學院，上午9時正至下午4時正由荃灣（青山公路）開出 上午9時30分至下午4時30分由圓玄學院開出。