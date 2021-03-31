復活節長假｜天文台料周末放晴　周日或達31度挑戰最熱清明節紀錄

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-31 14:05

【復活節、清明節天氣】即將踏入四月，迎來復活節長假期，天文台預測高空反氣旋會在假期首日（即周五，4月2日）增強，周末期間本港普遍晴朗及天氣炎熱。下周日（4日）適逢清明節，天文台料市區最高氣溫達攝氏31度，上水或進一步升溫至33度，倘預測成真，將超越2015年30.6度高溫記錄，成本港有記錄以來最熱的清明節。 天文台又預料，清明節翌日迎來一兩陣微雨，加上受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本港氣溫稍降，至下周五（9日）市區低見21度。

天文台料今日大致多雲 局部地區有驟雨

高空反氣旋正影響南海北部，今早本港部分地區升溫至30度以上，其中大美督最高氣溫達31.4度；同時一道雲帶正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴，本港今日大致多雲，局部地區有驟雨。

天文台預測，一道雲帶會在明日繼續為廣東帶來驟雨，料令本港局部地區有驟雨，下午短暫時間有陽光。隨著高空反氣旋在周五增強，復活節假期開始便迎來好天氣，周末期間華南沿岸普遍晴朗及天氣炎熱。

▼去年復活節假期 多區人頭湧湧▼

+ 8 + 8 + 8

下周一清明節翌日「降溫」 介乎23至27度有微雨

下周日是清明節，天文台料當日大致天晴，市區最高氣溫達31度，若該預測成真，將成本港有記錄以來最熱的清明節。但清明節翌日，一股清勁至強風程度的偏東氣流殺到，本港隨即降溫，氣溫料介乎23至27度，初時有一兩陣微雨及能見度較低，離岸風間中達6級，下午部分時間有陽光。

天文台料下周中期雲量較多，部分時間有陽光或大致多雲，至下周五多雲及有幾陣驟雨，市區低見21度，最高相對濕度達95%。

（天文台網站截圖）

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