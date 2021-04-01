復活節長假｜周末炎熱　天文台料新界區高見34度　下周後期有雷暴

撰文：勞敏儀
最後更新日期：
【復活節、清明節天氣】踏入4月迎來炎熱天氣，天文台預測明起展開的復活節假期迎來好天氣，料持續至下周日的清明節，市區最高氣溫達攝氏31度，石崗、上水及打鼓嶺或升溫至34度，有望挑戰本港有記錄以來最熱的清明節。
但是，下周初有一股清勁至強風程度的偏東氣流殺到，天文台料下周一（5日）清明節翌日，初時有一兩陣微雨及能見度較低，離岸風間中達6級，風勢頗大，市區低見23度，較前一日降溫8度。
▼4月1日，政府放寬海洋公園入場人數限制至75%▼
偏南氣流正影響廣東沿岸，正午時分本港多處地區氣溫上升至29度或以上，大美督更升溫至33.3度，下午天氣炎熱。
明日將展開復活節長假期，天文台表示，隨著高空反氣旋在未來兩、三日逐漸增強，為本港帶來普遍晴朗及炎熱天氣，料長假首三日（2日至4日）大致天晴，其中包括周日的清明節，當日市區最高氣溫料達31度，或成本港有記錄以來最熱的清明節，但當日早上部份地區能見度較低。
▼市民3.28提早到柴灣墳場拜山▼
天文台又預料，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在下周初影響廣東沿岸。清明節翌日將現「雨紛紛」景象，初時有一、兩陣微雨及能見度較低，市區氣溫將降至介乎23至26度，下午部分時間天色明朗。
▼太子道西一列樹頭菜開花▼
+13
+13
+13
下周後期晴轉陰 迎雷雨天
一道雲帶會在下周中後期為華南帶來有雨的天氣，天文台料下周四（8日）多雲及有幾陣驟雨，初時局部地區更有雷暴，其後兩日仍然有雨，風勢頗大，市區低見21度。