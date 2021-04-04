清明節｜偏東氣流影響下降溫　天文台料周四起多日有雨　暫別陽光

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-04 12:31

清明時節天陰陰，一股偏東氣流提早影響本港，未有如早前預料迎來最高溫的清明節，市區氣溫徘徊在2字頭。 天文台預測，明日（5日）受一股達強風程度的偏東氣流影響，本港初時有微雨及能見度較低。其後天氣稍好轉兩日，又迎來不穩定天氣，天文台料周四（8日）起多雲有雨，並持續至周末。

▼復活節多區人頭湧湧▼

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一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時受一道雲帶覆蓋，本港今日部分時間天色明朗，市區氣溫介乎24至28度，吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低3至5度。

高空擾動在本周後期為華南帶來不穩定天氣

一股達強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，天文台料清明節翌日大致多雲，初時有微雨及能見度較低，離岸及高地風勢間中達6級，風勢頗大，至下午才部分時間天色明朗。隨偏東氣流在其後一兩日緩和，本港天色好轉，迎來陽光，但市區最高氣溫未有明顯回升，只有27度。

高空擾動會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，而偏東氣流會再度增強，華南沿岸地區有幾陣雨。天文台預測，周四起本港大致多雲，有幾陣驟雨，周末繼續迎來下雨天，周五市區最低氣溫只有21度。天文台預測，下周初仍有一兩陣雨，部分時間有陽光，市區最高氣溫接近30度。