清明節｜偏東氣流「早到」本港降溫3至5度　周二清晨個別地區19度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-04 14:13

一股偏東氣流提早影響本港，以致今日(4日)清明節，未有如早前預料迎來最高溫，反而天陰陰，正午時分，本港大部分地區氣溫亦較昨日低3至5度。 天文台預測，明日（5日）續受該股達強風程度的偏東氣流影響，風勢頗大，氣溫較低，本港初時有微雨及能見度較低。其後天氣雖稍為好轉，但氣溫未見明顯回升，周二（6日）清晨打鼓嶺更跌至19度，其餘地區清晨氣溫亦僅徘徊20至22度；其後本港又迎來不穩定天氣，天文台料周四（8日）起多雲有雨，並持續至周末。

▼復活節多區人頭湧湧▼

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本港昨日熱辣辣，多區升溫至30度或以上，其中位於尖沙咀的天文台總部錄得30.6度，成今年錄得最高氣溫；而大美督更高見34.1度，不少市民到沙灘消暑。

偏東氣流提早影響本港 大部分地區較昨日低3至5度

然而今日氣溫明顯不似預期炎熱，市區氣溫徘徊在2字頭，其中天文台總部低見25度，而大美督則較昨日降溫降逾10度至23.4度。天文台指，受一股清勁的偏東氣流影響廣東沿岸地區，再加上受一道雲帶覆蓋，以致本港本港大部分地區氣溫較昨日低三至五度，市區氣溫介乎24至28度，吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。

昨日多區熱辣辣，大美督更升溫至34.1度。（天文台網站截圖）

周二個別地區氣溫低見19度

一股達強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，天文台料清明節翌日大致多雲，初時有微雨及能見度較低，離岸及高地風勢間中達6級，風勢頗大，至下午才部分時間天色明朗。

隨偏東氣流在其後一兩日緩和，本港天色好轉，迎來陽光，但市區最高氣溫未有明顯回升，只有27度，而周二市區更低見22度，根據自動分區天氣預報，料當日早上較清涼，打鼓嶺更低見19度。

高空擾動在本周後期為華南帶來不穩定天氣

高空擾動會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，而偏東氣流會再度增強，華南沿岸地區有幾陣雨。天文台預測，周四起本港大致多雲，有幾陣驟雨，周末繼續迎來下雨天，周五市區最低氣溫只有21度。天文台預測，下周初仍有一兩陣雨，部分時間有陽光，市區最高氣溫接近30度。