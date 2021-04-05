偏東氣流來襲4區氣溫低見1字頭　天文台料周四起迎7日雨濕度達95%

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-05 13:21

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區，致本港今日（5日）迎來多雲有雨的天氣，早上時分大帽山、大老山、山頂及昂坪氣溫跌至1字頭，天文台料復活節長假期最後一日（6日）天公造美，迎來陽光，但市區最高氣溫只有27度，未重返假期初時的高溫。 天文台預料，高空擾動會在本周後期為華南帶來雷暴，同時偏東氣流會再度增強，天文台料周四（8日）起一連7日有雨，周末離岸風間中達6級，則達3號風球風力，相對濕度最高達95%，市區低見21度，迎來又濕又涼的短假期。

▼復活節假期 清水灣泳灘人潮如鯽▼

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大帽山早上降至15.7度

復活節長假期餘下兩日，一股達強風程度的偏東氣流正影響本港，今日大致多雲，初時有幾陣微雨，市區氣溫介乎22至25度，吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。市民在早上時或已感受涼意，大部分地區降至22度以下，其中大帽山降至15.7度，成全港最冷地區。

隨現時影響廣東沿岸的偏東氣流在未來一兩日稍為緩和，本港天色好轉。天文台預測，假期最後一日及長假期後首個上班日（6及7日），市區氣溫介乎22至27度，部分時間有陽光。

周四起一連7日有雨

天文台預料，高空擾動會在本周後期為華南帶來雷暴，同時偏東氣流會再度增強，本港在周四起一連7日有雨，周五風勢頗大，市區最低氣溫料跌至21度；而下周初期雖然仍然有雨，下周一及二（12及13日）部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，加上風勢稍減弱，市區最高氣溫料回升至29度。參考自動分區天氣預報，下周二下午時分的石崗、上水及打鼓嶺，或回升至30度。

▼市民逼爆長洲▼

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▼市民逼爆西貢▼