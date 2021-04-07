天文台料周四起天氣轉差　有幾陣驟雨及雷暴　周五降至最低21度

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-07 18:00

清明節及復活動假期完結，天文台預料未來兩日受高空擾動的影響，本周四及周五有幾陣驟雨及雷暴；未來數日溫度將會下降，周五及周六更低至21度。 天文台亦表示，本港3月因較少受到冷空氣影響，整個3月持續異常溫暖。3月30日的日平均氣溫為26.6度，是3月份有記錄以來最高；而3月20日下午，天文台錄得氣溫最高29.7度，亦是有記錄以來最熱的春分。

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+ 25 + 25 + 25

高空擾動將帶來驟雨及雷暴

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，本港今晚天氣將大致多雲，下午部分時間天色明朗，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。不過天文台預測，未來兩日受高空擾動的影響，將為華南帶來驟雨及雷暴，有幾陣驟雨，週末期間仍然多雲，風勢較大。

此外，天文台亦預料一股達強風程度的偏東氣流，會在未來數天影響廣東沿岸，周末期間該區仍然多雲及有幾陣雨。隨着偏東氣流緩和，下周初該區天色較為明朗。

至於溫度方面，雖然今日最高溫度約26度，但未來數日溫度將會下降，周五及周六更將降至21度。天文台網頁更顯示，4月9日清晨6時多區氣溫將降至20度，但其後溫度將會逐步上升，下周二更升至24至29度。而相對濕度方面，直至周末仍維持80至95%，相當潮濕。

今年3月持續異常溫暖

天文台今日表示，由於2021年3月較少受到來自北方的冷空氣影響，本港天氣持續異常溫暖。本月平均最高氣溫為24.8度、平均氣溫為22.0度、平均最低氣溫為20.2度，各較其正常值分別高2.9度、2.5度及2.6度，為所有記錄以來3月份月平均值最高。

天文台亦指，本月遠較正常少雨，全月只錄得3.5毫米雨量，為正常值75.3毫米的約5%，是有記錄以來3月份第四低。而本年首3個月的累積雨量為65.6毫米，較同期正常值147.4毫米少約55%。

受一股偏東氣流影響，本港3月首日天氣大致多雲，部分時間有陽光。一道冷鋒於3月2日早上橫過廣東沿岸，令當日除早晚有幾陣微雨外，日間天氣乾燥，部分時間有陽光。與該道冷鋒相關的東北季候風及一道雲帶，於3月3日及4日帶來幾陣雨及稍涼的天氣。

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+ 5 + 5 + 5

隨着該股東北季候風逐漸緩和，加上受到一股潮濕的海洋氣流影響，本港於3月5日及6日持續多雲，有幾陣雨及沿岸有霧。橫瀾島的能見度於3月6日一度降至200米以下。與此同時，位於華南的一道低壓槽逐漸向南移動，令本港3月6日有幾陣驟雨，局部地區更出現雷暴，當日下午各區普遍錄得數毫米的雨量，新界北部的雨量更超過20毫米。

一股東北季候風的補充於3月7日抵達廣東沿岸，為該區帶來較涼的天氣。當日本港多雲及有幾陣雨，部分地區能見度較低，翌日短暫時間有陽光及有幾陣雨。隨着雲帶逐漸轉薄，3月9日下午天氣普遍晴朗。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，3月10日雲量增多，並有幾陣微雨。隨着該股偏東氣流緩和及雲層轉薄，3月11日下午及翌日天氣再度轉晴。

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+ 2 + 2 + 2

春分29.7度破紀錄

3月13日及14日本港東風再度增強及雲量增多。受一股較乾燥的偏東氣流影響，其後數天再度天晴及溫暖。3月19日及20日天氣轉晴，在陽光充沛及微風的情況下，3月20日下午天文台錄得的氣溫上升至全月最高的29.7度，亦是有記錄以來最熱的春分。

一道冷鋒於3月21日早上橫過廣東沿岸，帶來較涼的天氣。與其相關的東北季候風影響下，本港當天及其後數天大致多雲。3月22日本港天氣乾燥及顯著轉涼，天文台當日早上錄得的氣溫下降至全月最低的15.8度。

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+ 20 + 20 + 20

3月30日平均氣溫26.6度 為3月份新高

但隨着雲層消散，並受到一道高壓脊影響，3月25日及26日普遍晴朗。受一股溫暖的偏南氣流及一個位於南海北部的高空反氣旋影響，本港餘下時間普遍晴朗，下午天氣炎熱。3月30日的日平均氣溫為26.6度，是3月份有記錄以來最高。此外，3月30日及31日的最低氣溫均為25.3度，兩者皆是有記錄以來3月份的最高。