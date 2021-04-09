今早多區跌穿20度　明繼續清涼　天文台料下周初氣溫回升高見30度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-09 13:07

本港今早（9日）明顯轉涼，各區最低氣溫亦「跌穿」20度。天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸；預測一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末影響廣東沿岸。今早新界多區均低見攝氏17度，而大帽山更只得13.4度。 料明日（10日）天氣亦繼續較涼，打鼓嶺明早低見17度。至下周初高空反氣旋會增強，華南沿岸天色好轉；氣溫亦會回升，天文台料下周二（13日）部分時間有陽光，市區氣溫高見30度。

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天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，位於中國東南沿岸的晴空區正逐漸向西伸展。受偏東氣流影響，今早天文台錄最低氣溫19.7度，與昨日（8日）最高氣溫25.5度相比，一夜急降溫近6度。多區亦錄得18度以下，上水、打鼓嶺分別得17.7及17.5度，大帽山更低見13.4度。

天文台料今日下午及晚上大致多雲，初時有一兩陣微雨；吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風，即已達3號風球的風力。展望明日（10日）風勢頗大，天色好轉，日間乾燥；氣溫則介乎20至24度，但多區最低氣溫亦只得18度，包括上水、流浮山等，打鼓嶺低見17度，市民外出緊記帶備外套。

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至周日（11日）料可重見陽光，氣溫亦回升。天文台料周日部分時間有陽光，氣溫稍升至竹乎22至26度。下周二（13日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，早上沿岸有薄霧。氣溫則再重上「3字頭」，料介乎24至30度。

然而預測一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來不穩定天氣，下周四（15日）起一連四日亦大致多雲，有幾陣雨，氣溫均介乎22至25度。