天文台今錄31.2度創今年最熱　料明急降溫逾8度　連續4日多雲有雨

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-13 15:21

本港近日天色好轉，今日（13日）更見炎熱。天文台今午錄得市區最高攝氏31.2度，成為今年目前最高紀錄。天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一、兩日影響廣東沿岸地區，而一道低壓槽將於周五（16日）為帶來不穩定天氣。另一股乾燥的偏東氣流會在下周初抵達華南沿岸，區內天色將好轉。 天文台又指，位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展，並在周末期間橫過菲律賓以東海域。而內地中央氣象台則預料，菲律賓以東海面有熱帶擾動活動，預計未來10天，對國內近海沒有影響。

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天文台指，高空反氣旋正為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。今日（13日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至29度或以上。同時，華東氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在明早（14日）抵達廣東沿岸。預測本港下午天晴，天氣炎熱，吹微風。展望未來數天多雲及有幾陣雨，氣溫較低。

天文台今午2時許錄得市區最高氣溫升至31.2度，破4月3日錄得的30.6度高溫，刷新今年最熱記錄。今日多區亦高見逾30度炎熱天氣，包括九龍城、石崗及沙田等，大美督更高見32.8度。

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明日有一、兩陣雨 氣溫急降逾8度

然而明日起，本港則料要暫別陽光。天文台預測，明日大致多雲，有一、兩陣雨，早上能見度較低。氣溫亦稍降至介乎23至26度，與今日下午最高的31.2度相比，明將急降溫逾8度；而相對濕度則最高達95%，市民外出緊記帶備雨具。周四（15日）至周六（17日）3日同樣多雲，有幾陣雨；氣溫介乎22至25度。天文台預測，要至下周日（18日）才重見陽光，日間天氣亦乾燥。

菲律賓以東海域將有熱帶氣旋 有機會升級至超強颱風

此外，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）均預測，菲律賓以東海域將有熱帶氣旋生成，並在下周一（19日）升級至超強颱風程度。按其預測移動路徑，料不會進入南海範圍，並趨向日本東面海域。