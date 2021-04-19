偏東氣流襲港5區氣溫跌至1字頭　惟天文台料周五回升至30度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-19 12:49

一股達強風程度的偏東氣流襲港，天文台發出強烈季候風信號，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。天文台預測，明起一連6日有陽光，周五（23日）市區最高氣溫升至攝氏30度，天氣炎熱，但下周初天氣轉差，迎來雷暴。 此外，超強颱風「舒力基」向西北偏北緩慢移動，橫過菲律賓以東海域，天文台料周四（22日）該熱帶氣旋開始減弱，至周六（24日）降級至強烈熱帶風暴，橫過日本以南海域。

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強烈季候風信號現正生效，在上午9時半的過去一小時，長洲泳灘錄得最高持續風速為每小時53公里，最高陣風為每小時64公里。在大東風吹襲下，今早部分地區氣溫降至1字頭，其中大帽山跌至12.5度，大老山只有15.3度，而昂坪亦只有16.4度。本港今日短暫時間有陽光，市區最高氣溫只有24度，天氣較清涼。

覆蓋華南沿岸的雲帶會在未來數天轉薄，該區天色普遍良好，日間炎熱。明日是二十四節氣中的「穀雨」，天文台預測部分時間有陽光，其後迎來多日晴天，氣溫亦逐步升高，至周五市區最高氣溫升至30度，僅吹微風，料大致天晴，日間炎熱。

一道低壓槽將在周末至下周初 為華南帶來雷雨

周末期間雖然仍有陽光，但天文台預料，一道低壓槽會在周末至下周初為華南帶來雷雨，本港周六（24日）起有雨，下周一（26日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，市區最低氣溫回落至21度，最快下周三才陽光再現。

「舒力基」周四最接近本港

此外，在正午12時，超強颱風「舒力基」集結在馬尼拉以東約570公里，中心附近最高持續風速達每小時230公里，預料向西北偏北緩慢移動，橫過菲律賓以東海域，隨後轉向東北方向移動，橫過日本以南海域。天文台預測，「舒力基」周四才減弱成強颱風，料不會進入本港800公里範圍，其後逐漸遠離本港，周六更減弱成強烈熱帶風暴。

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