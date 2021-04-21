天氣交通｜舒力基將橫過菲律賓　本港天晴炎熱　紫外線強度極高

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-21 07:27

上午7時天文台錄得氣溫22 度 ， 相對濕度百分之79 。本港今日大致天晴，日間炎熱。最高氣溫約28度。吹和緩東風，初時離岸風勢間中清勁。最高紫外線指數大約是12 ，強度屬於極高 。天文台建議市民應減少被陽光直 接照射皮膚或眼睛，以及盡量避免長時間在戶外曝曬。展望未來兩三日大致天晴，日間炎熱。下週初有幾陣驟雨。

上午5時，強颱風舒力基集結在碧瑤以東約510公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。現時影響廣東沿岸的偏東氣流會逐漸緩和，未來兩三日該區普遍晴朗，天氣炎熱。預料一道低壓槽會在下週初為華南帶來雷雨。此外，熱帶氣旋舒力基會在今日橫過菲律賓以東海域，隨後轉東北方向移動，橫過琉球群島以南海域。

運輸署於上午7時17分宣佈：較早前因交通意外而封閉的屯門公路往九龍方向近職業訓練局海事訓練學院的部份行車線現已解封。

中環及灣仔繞道隧道臨時交通安排

為配合道路維修工程，當局將於2021年4月20至23日每晚凌晨0時至上午6時期間實施以下臨時交通安排： 中環及灣仔繞道隧道西行管道將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

由東區走廊前往中環的受影響車輛須改行告士打道及干諾道中；由東區走廊往灣仔（北）的受影響車輛須改行告士打道及杜老誌道天橋；因清風街隧道入口封閉，由天后往中環的受影響車輛須改行維園道及告士打道。有關地點將設置適當的交通標誌，指導駕駛人士